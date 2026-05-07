El exasesor ministerial Koldo García declaró este miércoles ante el Tribunal Supremo que “el abogado del PP” le propuso colaborar en la causa a cambio de falsear su testimonio, “mintiendo y engañando a todos los españoles”. Durante su intervención, sostuvo que Víctor de Aldama no está diciendo la verdad y que ha optado por “el camino fácil”. En su alegato final, García afirmó que Aldama vive “a costa de todos nosotros”, acusándolo de haber enviado a prisión tanto al exministro José Luis Ábalos como a él mismo mediante falsedades. Esa, dijo, es “la realidad”. El exasesor está acusado junto a Aldama y Ábalos por presuntos delitos de corrupción relacionados con la compra de mascarillas. En una intervención de tono errático, García cerró su declaración asegurando que Aldama es “el único que tiene sociedades fuera de España viviendo a costa de todos los españoles”. Asimismo, insistió en que está diciendo la verdad y que puede demostrarlo. García relató que le ofrecieron mentir a cambio de no ingresar en prisión: “La verdad es que a mí me han ofrecido mentir y que a cambio no entraría en la cárcel”. Denunció también que se encuentra en prisión provisional y que, cuando salga, no podrá hacer “nada”. Según explicó, lo ha perdido “todo”, tanto su familia como sus amistades, aunque subrayó que no está dispuesto a mentir. Ante el tribunal, el exasesor negó reiteradamente haber recibido dinero. “No he recibido ninguna dádiva; no he recibido dinero”, repitió en varias ocasiones durante su comparecencia. García aseguró que Aldama lo ha engañado y mentido, y reiteró que ha elegido “el camino fácil”: afirmar que Koldo habló con el presidente del Gobierno o involucrar al ministro Ángel Víctor Torres y a la exvicepresidenta María Jesús Montero. Durante su intervención, el exasesor recordó en varias ocasiones los 27 años de colaboración que ha mantenido con la Guardia Civil y otras fuerzas de seguridad. Insistió en que siempre ha intentado “ayudar” a todo el mundo, incluido Aldama. En relación con las “chistorras” mencionadas en conversaciones con su exmujer, García volvió a reconocer que se trataba de billetes de 500 euros. Explicó que ese era un “concepto” habitual cuando colaboraba con la Guardia Civil en Navarra y los agentes le entregaban billetes para que los cambiara, remarcando que nunca se quedó con ese dinero. Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, negó este jueves que su partido ofreciera a Koldo García mentir ante el Tribunal Supremo para evitar la cárcel. “Es absolutamente mentira. Al final al señor Koldo ya lo conocemos. Ya lo conocemos todo, ¿no?”, declaró Gamarra en los pasillos del Congreso, al ser preguntada por las afirmaciones realizadas por García durante su última intervención en el juicio por la presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia.