El exasesor ministerial Koldo García ha dado un nuevo paso para intentar frenar el juicio que comenzará el próximo martes en el Tribunal Supremo por el presunto cobro de comisiones ilegales en contratos de mascarillas. Para ello, ha denunciado ante el Tribunal Constitucional la supuesta vulneración de varios derechos fundamentales. Tras haber agotado todos los recursos ordinarios contra la decisión del Supremo de no remitir la causa a la Audiencia Nacional, la defensa de García ha presentado un recurso de amparo ante el alto tribunal de garantías. Esta iniciativa llega apenas una semana antes del inicio de la vista oral. El recurso se dirige contra la resolución del pasado 3 de marzo, en la que el Supremo rechazó las cuestiones previas planteadas por la defensa, entre ellas la petición de que el juicio se celebrase en la Audiencia Nacional. Según la letrada, esta decisión vulnera derechos como el de un proceso con todas las garantías y el del juez ordinario predeterminado por la ley. “La solución jurídicamente ortodoxa y respetuosa con los derechos fundamentales, una vez desaparecida la condición de aforado del señor Ábalos, no es retener el enjuiciamiento en el Tribunal Supremo, sino acordar la inhibición y remisión íntegra de la causa a la Audiencia Nacional”, sostiene en su escrito la abogada Leticia de la Hoz, según el recurso al que ha tenido acceso EFE. En el documento presentado ante el Constitucional, la defensa solicita que se suspenda la ejecución del auto impugnado antes de que el tribunal entre a valorar el fondo del asunto, “para garantizar” que una eventual sentencia favorable, que previsiblemente tardará en dictarse, “no se convierta en ilusorio”. La letrada insiste en que la renuncia al escaño del exministro José Luis Ábalos, también procesado en esta causa, supuso automáticamente la pérdida del aforamiento parlamentario. A su juicio, desde ese momento el Supremo dejó de ser competente para juzgar los hechos. Esta solicitud ya ha sido rechazada en varias ocasiones por el Tribunal Supremo. La más reciente se produjo el pasado viernes, cuando inadmitió el incidente de nulidad presentado contra el auto que desestimaba las cuestiones previas de la defensa. Por su parte, el alto tribunal ha reiterado su negativa a remitir la causa a la Audiencia Nacional tras la renuncia de Ábalos como diputado. Según su criterio, la competencia quedó fijada con el auto de apertura de juicio oral dictado cuando el exministro aún era aforado, y no se ve afectada por la pérdida posterior de esa condición.