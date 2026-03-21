La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una alerta sanitaria urgente y prohibió en todo el país la venta de un repelente de insectos que usaba el logo de OFF!, una de las marcas más conocidas del mercado, pero que no tiene ningún vínculo con la empresa que la produce. El producto fue detectado durante un operativo de fiscalización en un comercio de la provincia de Buenos Aires y su circulación preocupa especialmente en un contexto de alta demanda por el avance del dengue en el norte del país. La medida fue tomada luego de detectar que el producto en cuestión no contaba con la inscripción sanitaria ante este organismo y luego de que la empresa S.C. Johnson & Son de Argentina S.A.I.C., que figura como titular de la marca, reconoció que no participó en la elaboración, registro ni importación del mismo. La prohibición quedó formalizada a través de la Disposición 1476/2026, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza todas las presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos del producto, incluyendo su venta en plataformas digitales como Mercado Libre y otros sitios de comercio electrónico. El repelente falso tiene características muy específicas que lo diferencian del original: usa el logo de OFF! pero no pertenece a la marca: En este sentido, cualquier consumidor que tenga en su casa o haya visto a la venta un repelente con estas características debe evitar usarlo y denunciarlo. Los productos legítimos de la marca OFF! en el mercado argentino cumplen con estos requisitos: Si alguno de esos elementos falta o el envase tiene inscripciones en otro idioma, se recomienda verificar siempre que los envases cuenten con los datos del importador o fabricante local y el número de lote y vencimiento legibles en castellano. Desde ANMAT advirtieron que se desconoce el origen del producto, así como sus condiciones de fabricación, composición y controles de calidad. En ese sentido, remarcaron que no es posible garantizar su eficacia ni su seguridad para los usuarios. La medida cobra relevancia en el noroeste argentino, donde crecen los casos de dengue, con focos activos y vigilancia reforzada en varias provincias, lo que hace que los repelentes sean productos de alta demanda entre la población. En ese contexto, la aparición de un repelente falsificado agrega un riesgo extra: que las personas crean que están protegidas cuando no lo están. Al tratarse de un producto de origen desconocido, la ANMAT advirtió que no es posible garantizar su eficacia, seguridad ni su formulación. Se desconoce si contiene ingredientes permitidos por la normativa vigente, con riesgo de reacciones alérgicas o falta de protección real contra el dengue y otras enfermedades. Quienes tengan el producto en su poder no deben usarlo ni revenderlo. Para denunciar su comercialización, la ANMAT habilitó el canal oficial en su sitio web.