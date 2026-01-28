La OMS destaca los peligros de la automedicación y lo que eso implica para la industria farmacéutica. Fuente: Archivo.

En esta noticia La ofensiva regulatoria contra diez establecimientos farmacéuticos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) canceló la autorización de Laboratorios Paylos S.R.L. para operar como elaborador, importador y exportador de productos farmacéuticos .

La medida se oficializó mediante la Disposición 122/2026 publicada en el Boletín Oficial durante la madrugada de este miércoles.

El organismo fundamentó su decisión en que la firma no cuenta con ningún medicamento aprobado en el Registro de Especialidades Medicinales (REM), lo que implica que no desarrolla actividades productivas vinculadas a la elaboración o comercialización de fármacos en el mercado argentino.

Según explicaron desde la ANMAT, las empresas que carecen de al menos un producto activo en el registro nacional pierden el derecho a mantener una habilitación vigente.

En el expediente se constató que Laboratorios Paylos S.R.L. no posee certificados de productos en vigencia, lo que motivó la cancelación del Legajo N° 6262.

La inhabilitación de Laboratorios Paylos S.R.L. forma parte de una estrategia más amplia implementada por la ANMAT para optimizar recursos y reforzar la vigilancia sanitaria. El organismo adoptó medidas drásticas que impactan en una decena de laboratorios y droguerías del país.

El Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) respaldó el cierre tras verificar que el establecimiento no presentaba argumentos ni proyectos que justificaran la continuidad de su autorización.

La decisión también contó con el respaldo de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la ANMAT , ya que la resolución fue firmada por Luis Eduardo Fontana, actual titular del organismo.

Con este acto administrativo, la dirección técnica del laboratorio queda sin efecto y la empresa pierde toda posibilidad de brindar servicios de acondicionamiento, importación y exportación de medicamentos tanto a nivel nacional como internacional.

La medida busca garantizar las condiciones técnicas y legales necesarias para “salvaguardar la salud pública y la economía del consumidor”.

En paralelo a este caso, la ANMAT dispuso la inhibición total de actividades para BIOTENK S.A. y Laboratorios Solkotal S.A., según las disposiciones 1/2026 y 9/2026 publicadas el 12 de enero.

Además, retiró la habilitación a ocho laboratorios y droguerías por inactividad prolongada y ausencia de conducción técnica.

Entre los establecimientos afectados figuran:

Droguería Eurofarma S.A.;

Jacobo David Sapoznikow;

PAR SOL Laboratorios S.A.;

Spedrog Caillon S.A.I.C.;

Laboratorios Apolo S.A.;

Lab. Factory Solution S.A.;

Laboratorio Redia S.A., y;

Lemax Laboratorios S.R.L.

La investigación sobre BIOTENK S.A. se inició tras una inspección del INAME que detectó la ausencia de un área de farmacovigilancia y la falta de notificaciones sobre reacciones adversas.