La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) exigió el retiro urgente de todos los supermercados de un conocido repelente por representar un riesgo para la salud de los argentinos. Se trata de un artículo etiquetado con la marca OFF! con inscripciones en chino y sin datos de inscripción. A través de la Disposición 1476/2026, el organismo prohibió la venta de un producto rotulado como “Repelente de insectos” marca “OFF!” con datos en idioma chino que no estaba registrado en la base de datos. La empresa verídica indicó no haber participado en la elaboración, ni importación del mismo. El artículo en cuestión fue detectado en un local comercial de la provincia de Buenos Aires y tras una consulta en el registro se constató que no había evidencia documentada. De esta manera, el organismo resolvió prohibir el “uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, del producto”. Las medidas se enmarcan en una política de mayor control de calidad y protección de la salud pública. La falta de datos sobre el fabricante o el distribuidor hacen que sea imposible verificar la trazabilidad de los artículos intervenidos. Las prohibiciones tienen alcance nacional. La ANMAT detalla en el anexo de sus resoluciones las diferencias existentes entre el producto original y las unidades falsificadas. Las alteraciones no solo radican en el registro, sino también en las especificaciones técnicas que se indican en el rotulado y en parte del texto. Por eso, para comprender el insumo, se deberá verificar el etiquetado original. “En caso de contar con aquellas con las características descriptas, los usuarios deberán contactarse con los entes de control a cargo vía mail o a través del sitio ANMAT Responde”, sumaron. El correo de contacto es pesquisa@anmat.gob.ar y en el mensaje se deberá detallar la situación completa con fotos del rótulo.