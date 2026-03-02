Cada año, el 3 de marzo se convierte en una fecha especial para quienes siguen la numerología y las corrientes de espiritualidad contemporánea. El llamado portal 3/3 es considerado un momento de apertura energética asociado con la creatividad, la expansión y la manifestación consciente. La repetición del número 3 (3/3) simboliza una amplificación vibracional que, según los adeptos, favorece la conexión interior y la claridad emocional. En numerología, el número 3 está vinculado a: Cuando esta energía aparece duplicada, como ocurre el 3/3, se interpreta como un “portal energético”, es decir, un momento propicio para sembrar intenciones y activar proyectos personales. El 3 también está vinculado con la tríada cuerpo–mente–espíritu y con el equilibrio entre pensamiento, emoción y acción. Algunas corrientes también relacionan esta fecha con la frecuencia 333, considerada un número maestro asociado con guía espiritual y alineación. Para quienes siguen este calendario energético, el portal 3/3 representa: Se lo asocia con la energía del chakra garganta (expresión) y el chakra corazón (expansión afectiva). Una práctica recomendada es escribir tres intenciones concretas en presente, como si ya estuvieran ocurriendo. Ejemplo: La clave está en formularlas en positivo y evitar frases ambiguas. Para quienes prefieren un gesto simbólico: En tiempos de búsqueda interior y desarrollo personal, estas fechas se transforman en hitos simbólicos. Más allá de la interpretación individual, el portal 3/3 ofrece una pausa consciente en el calendario: un momento para reflexionar, proyectar y reconectar con deseos postergados. Para quienes siguen la numerología, no se trata solo de un día más, sino de una invitación a expresarse sin miedo y a confiar en la propia expansión.