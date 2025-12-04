La numerología habla de las distintas personalidades y predice qué sucederá con cada una.

La numerología es una práctica esotérica que suele relacionar los números con el destino de las personas y el comportamiento de las fuerzas físicas y espirituales. Los numerólogos creen que cada número tiene un significado y una vibración única que puede influir en la personalidad, el destino y las relaciones.

Uno de los más importantes bajo esta rama predictiva es el número de la vida, que va de la mano con la fecha de nacimiento de cada persona: es parte de la conciencia de los individuos. Al igual que el Horóscopo, la numerología permite saber cómo es la personalidad, comportamiento con pares y las lecciones de vida que cada individuo debe tener.

Para calcularlo es necesario entender que cada número tiene una carga electromagnética única, que determina características y cualidades específicas de cada individuo.

Los números impactan de gran manera en la personalidad de las personas. (Fuente: Archivo)

Numerología: ¿cómo calcular tu número de vida?

El número de vida se calcula con la fecha de nacimiento. Para conocer el número se deben sumar todos los dígitos de la fecha de nacimiento.

Por ejemplo: si alguien nació un 6 de abril de 1992, la traducción sería: 6+4+(1+9+9+2) o 6+4+(21)= 31. Si el resultado queda en dos dígitos, se deben sumar, es decir, 3+1=4, este será el número de vida.

La numerología proporciona un sentido de propósito y significado. (Fuente: Freepik)

Numerología: ¿cuál es tu “número de vida” y cómo impacta en tu personalidad?

Este es el significado de cada fecha de nacimiento dependiendo de los números que se forman, según indica el sitio de Horóscopo Verde: