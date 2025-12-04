En esta noticia
La numerología es una práctica esotérica que suele relacionar los números con el destino de las personas y el comportamiento de las fuerzas físicas y espirituales. Los numerólogos creen que cada número tiene un significado y una vibración única que puede influir en la personalidad, el destino y las relaciones.
Uno de los más importantes bajo esta rama predictiva es el número de la vida, que va de la mano con la fecha de nacimiento de cada persona: es parte de la conciencia de los individuos. Al igual que el Horóscopo, la numerología permite saber cómo es la personalidad, comportamiento con pares y las lecciones de vida que cada individuo debe tener.
Para calcularlo es necesario entender que cada número tiene una carga electromagnética única, que determina características y cualidades específicas de cada individuo.
Numerología: ¿cómo calcular tu número de vida?
El número de vida se calcula con la fecha de nacimiento. Para conocer el número se deben sumar todos los dígitos de la fecha de nacimiento.
Por ejemplo: si alguien nació un 6 de abril de 1992, la traducción sería: 6+4+(1+9+9+2) o 6+4+(21)= 31. Si el resultado queda en dos dígitos, se deben sumar, es decir, 3+1=4, este será el número de vida.
Este es el significado de cada fecha de nacimiento dependiendo de los números que se forman, según indica el sitio de Horóscopo Verde:
- Número 1: a quienes poseen esta cifra se los considera pioneros, independientes, líderes naturales e innovadores. Su principal herramienta es la fuerza que hay en su constancia e iniciativa de las cosas. Su ruta está colmada de logros y metas, pero tienen tendencia a estar solos.
- Número 2: son la reencarnación de la bondad y cooperación para con el otro, la energía de este número está dirigida al bienestar y servicio de los demás, pero esto puede ser peligroso, ya que pueden sentirse inseguros o depresivos. Deben aprender a mantener el equilibrio entre la bondad de ayudar y el hecho de cuidarse.
- Número 3: las personas que cumplen este día están caracterizadas por su gran imaginación y el don de comunicarse. Son ambiciosas y optimistas, lo que las llevará a querer la atención y reconocimiento de sus pares. Deben ser cuidadosas con la dispersión e irresponsabilidad.
- Número 4: estas personas son el pilar fundamental de los proyectos o empresas. Trabajadores únicos, responsables, enfocados en sus responsabilidades, disciplinados. Son como piedras y esa puede ser su debilidad. Es clave que aprendan a confiar y a tener una apertura a lo nuevo.
- Número 5: caracterizadas por ser almas jóvenes que se expresan y comunican, a tal punto que literalmente se pueden dedicar a eso, como carreras de periodismo o comunicación. Sin embargo, son impulsivos y precipitados por lo que necesitan frenar antes de actuar.
- Número 6: son conocidos como los dioses de la belleza y la armonía. Se centran totalmente en el amor, la casa y la familia y buscan el arte y la belleza en todos los aspectos de su vida, su búsqueda de agradar y ser aprobados puede ser su debilidad. Por lo que deben aprender a poner los límites.
- Número 7: conocidos por ser almas soñadoras y místicas, ya que están todo el tiempo buscando en el aspecto trascendental y espiritual. Se despegan fácilmente de lo material, pero deben poner atención y cuidado, porque pueden perderse en ilusionismos. Deben mantener el balance entre lo terrenal y espiritual.
- Número 8: conocidos por ser determinados y disciplinados, cosas por las que han obtenido grandes logros. Además, son líderes natos, pero es necesario que sean moderados y puedan ver las cosas desde otra perspectiva equilibrada.
- Número 9: las personas que cumplen en un día 9, son buscadores de la perfección y la verdad. Estas personas viven en un constante viaje espiritual y son tan sabias que otras personas los toman como guías. Sin embargo, es necesario que pongan cuidado en las confusiones o incoherencias.