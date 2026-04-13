A muchas personas les ocurre lo mismo: la infancia parece eterna y, sin aviso, la adultez se vuelve un abrir y cerrar de ojos. Los meses pasan rápido, los años se mezclan y la rutina avanza sin pausa. Lejos de ser una simple cuestión emocional, la ciencia tiene una explicación clara sobre por qué el tiempo se siente distinto con el paso de los años. La respuesta no está en el calendario ni en los relojes. Está en el cerebro. Más precisamente, en cómo registra las experiencias, guarda recuerdos y procesa lo cotidiano. Comprender ese mecanismo no solo ayuda a explicar el fenómeno, sino que también abre una posibilidad concreta: cambiar la forma en que sentimos el paso del tiempo. Desde la cronobiología, la disciplina que estudia la percepción del tiempo, los especialistas señalan que las personas no experimentan el tiempo de manera objetiva. Existe un tiempo físico, medible en segundos y horas, y otro subjetivo, ligado a la experiencia personal. Con los años, ese tiempo subjetivo se comprime. En la adultez, los días suelen parecerse entre sí, los estímulos se repiten y las emociones pierden intensidad. El cerebro deja de “marcar” cada jornada con la misma fuerza que en la infancia. Como resultado, los meses pasan sin dejar demasiadas huellas claras en la memoria. No es que el tiempo avance más rápido. Lo que ocurre es que el cerebro registra menos señales internas para medirlo. Durante la infancia, casi todo es nuevo. Lugares, personas, aprendizajes y sensaciones activan con fuerza la atención y la memoria. El cerebro guarda muchos detalles y crea recuerdos densos. Al mirar hacia atrás, esa etapa parece larga y rica en acontecimientos. En la adultez sucede lo contrario. La repetición reduce el impacto emocional de lo cotidiano. Cuando una experiencia no sorprende, se recuerda menos. Y cuando hay menos recuerdos diferenciados, el tiempo vivido se percibe como más corto. La novedad funciona como un reloj interno invisible. Cuantas más experiencias distintas se acumulan, más largo se siente el período vivido. Cuando domina la rutina, los días se mezclan y el calendario parece avanzar sin freno. La memoria reciente cumple un rol clave en este proceso. Muchas personas recuerdan con claridad episodios de su infancia, pero les cuesta reconstruir lo que hicieron la semana anterior. Esa falta de hitos claros genera la sensación de que los días se evaporan. La rutina refuerza ese efecto. Jornadas similares, recorridos idénticos y horarios previsibles hacen que el cerebro deje de distinguir un día de otro. En cambio, las situaciones excepcionales —un viaje, un cambio de entorno o una experiencia inesperada— expanden la percepción del tiempo incluso en la adultez. Por eso, después de unas vacaciones intensas, muchas personas sienten que “pasaron muchas cosas” en pocos días. El cerebro volvió a registrar detalles, emociones y contextos distintos, y eso alarga la experiencia subjetiva del tiempo.