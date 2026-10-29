La mezcla de bicarbonato de sodio y limón puede convertirse en una aliada para limpiar el horno y remover los restos de grasa acumulada sin recurrir directamente a productos de limpieza agresivos. El método requiere pocos ingredientes, es sencillo de aplicar y permite ablandar la suciedad para retirarla con un paño húmedo.

Según las recomendaciones del programa de gestión de residuos peligrosos del condado de King, en Washington, Estados Unidos, el procedimiento consiste en humedecer el interior del horno, distribuir bicarbonato de sodio y, para las manchas más difíciles, agregar jugo de limón. El punto importante está en dejar actuar la mezcla y retirar todos los residuos sin rayar las superficies.

Cómo limpiar el horno con bicarbonato y limón paso a paso

Para quitar la grasa quemada del horno, no es necesario comenzar con un cepillo duro ni frotar con fuerza.

La técnica propuesta por los expertos estadounidenses prioriza el tiempo de actuación de la mezcla y la limpieza con un paño de microfibra.

Los pasos para realizar el procedimiento son los siguientes:

Apagar el horno y dejarlo enfriar por completo. Nunca se debe aplicar la mezcla sobre una superficie caliente. Humedecer ligeramente el interior. Distribuir un poco de agua sobre las zonas con suciedad y sobre la puerta, sin empapar los componentes eléctricos. Agregar el bicarbonato de sodio. Esparcir aproximadamente media taza sobre las áreas sucias y la puerta interior, siempre que el fabricante permita este tipo de limpieza. Dejar actuar entre 10 y 15 minutos. Este tiempo permite que la suciedad superficial comience a aflojarse. Incorporar el limón para las manchas difíciles. Cortar un limón en rodajas gruesas y exprimir su jugo sobre el bicarbonato. Esperar entre 15 y 20 minutos. Dejar que la mezcla actúe sobre los restos de grasa antes de retirarla. Limpiar con un paño húmedo de microfibra. Pasarlo suavemente por las zonas tratadas y repetir el enjuague del paño las veces que sea necesario.

Por qué el bicarbonato ayuda a quitar la grasa quemada

El bicarbonato de sodio es uno de los productos más utilizados en la limpieza del hogar. Magnific

El bicarbonato de sodio es un ingrediente alcalino que puede contribuir a desprender determinados residuos y facilitar la limpieza mediante una acción suave. Al combinarlo con agua y dejarlo actuar, se forma una pasta que permite trabajar sobre las manchas sin necesidad de recurrir de inmediato a herramientas abrasivas.

El limón aporta ácido cítrico y puede ayudar a tratar ciertos residuos, aunque su eficacia depende del tipo de suciedad y de la superficie. Cabe destacar que las manchas más antiguas pueden necesitar varias pasadas o un producto específico para hornos.

Qué precauciones tomar para no dañar el horno

Aunque se utilicen ingredientes habituales de la cocina, no todas las superficies toleran los mismos métodos de limpieza.

Antes de aplicar bicarbonato y limón, es importante revisar el manual del electrodoméstico y comprobar qué productos recomienda el fabricante.

Estas son las precauciones principales:

No utilizar esponjas metálicas ni estropajos abrasivos , ya que pueden rayar el vidrio y deteriorar los acabados.

Evitar las juntas, las resistencias y los componentes eléctricos. No se debe introducir líquido en las zonas sensibles del aparato.

No aplicar limón sobre superficies que puedan dañarse con los ácidos. Si el fabricante desaconseja este ingrediente, es preferible utilizar únicamente el método autorizado.

Retirar todo el bicarbonato antes de volver a encender el horno. Los restos pueden generar residuos o humo al calentarse.

No mezclar productos de limpieza entre sí. En particular, nunca se debe combinar lavandina o lejía con ácidos, amoníaco u otros limpiadores.

En los hornos con función de autolimpieza, revestimiento catalítico o esmaltes especiales, es fundamental seguir las instrucciones específicas del fabricante, ya que algunos métodos caseros pueden no ser adecuados.