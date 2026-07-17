El vinagre es una de las herramientas principales usadas por cocineros profesionales para diversas recetas. Es usado en los huevos fritos, en ensaladas y otras preparaciones para resaltar el sabor y la textura de la comida.

Uno de los trucos caseros más populares a la hora de hervir papas es el de tirarle un chorro de vinagre, no para cambiarle el sabor, sino para facilitar la preparación de otras recetas.

Para qué sirve tirar un chorrito de vinagre a las papas

A la hora de hervir papas, uno de los problemas principales es que se rompen y pierden su forma, lo que dificulta su manejo tras sacarlas de la olla.

El ácido acético funciona como la solución definitiva a este problema, ya que ayuda a que conserve su estructura durante la cocción. Además, tan solo agregar dos cucharadas de vinagre aportan otros beneficios a las papas como :

Ayuda a que se mantengan más firmes, lo que lo hace ideal para cuando se preparan ensaladas o guarniciones.

Reduce la pérdida de almidón y hace que no queden tan harinosas.

Facilita que todas las papas se cocinen de manera pareja, en especial cuando no tienen tamaños similares.

No deja gusto a vinagre porque la cantidad utilizada es pequeña y se evapora en la cocción.

Cuándo conviene echar vinagre a las papas hirviendo

Es recomendable agregar vinagre a las papas hirviendo cuando:

Se prepara ensalada de papa o ensalada rusa.

Si se van a saltear tras el hervor.

Cuando se terminarán al horno o en la freidora de aire.

Guarniciones cuando se busca presentación prolija.

En cambio, cuando se busca preparar un puré cremoso, no suele ser necesario.