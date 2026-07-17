Los huevos fritos son un clásico indiscutido alrededor del mundo. Ya sea para el desayuno o para complementar un almuerzo, son una gran forma de sumar nutrientes.

En este contexto, los chefs profesionales recomiendan agregar una cucharada de vinagre durante la cocción para mejorar la textura y el sabor.

Para qué sirve agregar vinagre a los huevos frito

El vinagre, al entrar en contacto con la clara del huevo, acelera el proceso de coagulación de las proteínas. De esta manera, la clara se cocina más rápido y se mantiene de una forma compacta, evitando que se expanda en exceso en la sartén.

Además, evita que la yema se cocine en exceso, por lo que es un truco ideal para quienes la prefieren líquida o cremosa.

La reacción química entre el ácido y el agua presente en el huevo provoca menos salpicaduras, haciendo el proceso más seguro y limpio.

Qué tipo de vinagre usar

Se aconseja el uso de vinagre blanco o de alcohol, dado que, en comparación con el de manzana, presenta un sabor más neutro que no altera el gusto final del huevo. Es fundamental no excederse en la cantidad: con tan solo media cucharadita o unas gotas es suficiente para lograr el efecto deseado sin que el ácido sea perceptible en el plato.