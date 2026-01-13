Por qué nunca hay que rechazar las llamadas spam y qué pasa con tu número una vez que cortás. Foto: Shutterstock

Las llamadas spam son un problema común que pueden generar molestia por la gran cantidad que suelen llegar a tu celular. Sin embargo, es importante saber que uno de los mayores errores es rechazarlas o cortar.

Justamente, la especialista en Inteligencia Artificial, Nona, explicó en su cuenta de X que esta acción puede desencadenar más problemas que soluciones. De esta manera, podrían aumentar cada vez más estos llamados, generando que el spam sea más frecuente.

Por qué nunca hay que rechazar las llamadas spam y qué pasa con tu número una vez que cortás. Foto: Shutterstock

El motivo por el que no hay que rechazar o cortar una llamada spam

Nona indicó que este tipo de llamadas no son al azar, sino que sirven para registrar información acerca de la persona. Cuando se rechaza una llamada, el sistema confirma que el número está activo, por lo que servirá para próximas campañas de promociones y los llamarán desde nuevos centros.

“Cada vez que rechazás una llamada, confirmás que tu número está activo. Las llamadas se multiplican. Cuando te registrás en cualquier cosa online, tu número se vende a ‘data brokers’ Lo empaquetan con tu ubicación, edad, ingresos y lo venden a call centers”, sostuvo la experta.

Por este motivo, la mejor solución para dejar de recibir estos llamados es dejarlo que suene. “Dejá de confirmar que tu número está activo. Nunca contestes llamadas desconocidas. Nunca pulses botones (ni siquiera para ‘darte de baja’). Nunca devuelvas la llamada”, completó.

¿Por qué recibo llamadas spam con mi número?

Los llamados spam pueden aparecer a partir de algunas acciones que cada uno provoca al ingresar los números a diferentes plataformas:

Al registrarte en servicios online, tu número de teléfono pasa a formar parte de bases de datos comerciales.

Estas bases son compradas y revendidas por empresas llamadas data brokers.

Tu número se agrupa junto con información como tu zona geográfica, edad aproximada e ingresos estimados.

Call centers (legales o no) y estafadores adquieren esas listas para sus campañas masivas.

Cada vez que contestás o rechazás una llamada, estás confirmando indirectamente que el número está vivo y activo.

Esa confirmación hace que tu número sea considerado más valioso y recibas aún más llamadas con el tiempo.

¿Qué hacer para dejar de recibir llamadas spam?

Además de ignorar estos números desconocidos, tal como advierte la experta, también pueden utilizar algunos trucos para solucionarlo: