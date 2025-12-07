Se despiden las llamadas molestas: el método para terminar con el spam telefónico. Fuente: Shutterstock.

No hay nada más detestable que recibir una llamada telefónica en la que tratan de venderte un producto o servicio que no te interesa en lo más mínimo. Y es que en muchas ocasiones te pillan en el momento más inoportuno.

Las llamadas comerciales no autorizadas, también conocidas como spam telefónico, son una de las prácticas más odiadas por los españoles. Pese a que se ha regulado esta práctica en lo que se refiere a los horarios de las llamadas, ya no se podrán efectuar llamadas de este tipo antes de las 9 de la mañana ni después de las 9 de la noche.

Por tanto, en la nota de hoy repasamos tres métodos sencillos para dejar de recibir spam telefónico.

Cómo dejar de recibir spam telefónico en 3 pasos

1. Bloquea las llamadas desde tu smartphone

Dado que este problema se repite en casi todo el mundo, los dos sistemas operativos más grandes Android (Google) e iOS (Apple) cuentan con herramientas para que se puedan bloquear este tipo de llamadas.

Para bloquear el spam en Android, lo primero que debes hacer es ir a la app Teléfono, pulsar en los tres puntos verticales e ir a Ajustes. Allí encontrarás la pestaña Identificación de llamada y spam, donde podrás activar diferentes funciones con tus preferencias con el spam.

En el caso del sistema operativo Apple, si bien no hay una función que detecte las llamadas comerciales no autorizadas, tienes que marcar tú mismo los números que son de spam. Es decir, tu recibes una llamada comercial y después marcas la “i” para bloquear el teléfono.

2. Medidas legales

La lista Robinson es un servicio gratuito para todos los ciudadanos que, al registrarse, excluye el número de teléfono u otros servicios (tipo email) de recibir spam.

Tan solo tienes que ir a su página web y rellenar un pequeño formulario con tu DNI, nombre y apellidos y correo electrónico. Cuando lo hayas hecho, eliges los medios en los que no deseas recibir llamadas publicitarias.

3. Aplicaciones para tu móvil

Otra opción es descargarse una app móvil que cumpla con la función de bloquear llamadas de spam.