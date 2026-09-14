Quienes cometen infracciones en el Estado de Nueva York son identificados y sancionados por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) a través del Sistema de Puntos por Infracciones de Tráfico.

Con este mecanismo, quienes llegan a una determinada cantidad de puntos acumulados en su historial durante un periodo estipulado de tiempo, pueden perder su licencia de conducir y ser obligados a pagar multas y la Tarifa de Evaluación de Responsabilidad del Conductor.

¿Qué establece la Ley de Tránsito para quienes no hayan cedido el paso obligatorio?

En Nueva York, no ceder el derecho de paso cuando corresponde es una infracción de tránsito . Si la persona es declarada culpable, el DMV suma 3 puntos a su historial de conducción.

Esta infracción aplica a peatones, vehículos que circulan con prioridad o señales que digan “ yield ”. La multa y otros recargos dependerán del caso y del tribunal que lo juzgue.

Esta falta acumula una determinada cantidad de puntos al historial de conducción. Si se llega al límite se puede perder el carnet de conducir. Imagen ilustrativa ChatGPT

¿Cómo funciona el sistema de puntos de Nueva York?

El DMV asigna los puntos dependiendo de la gravedad de las infracciones. Por ello, para evaluar una posible suspensión de la licencia de conducir, cuenta las infracciones cometidas dentro de los últimos 24 meses.

Cuando se llega a los 11 puntos, el DMV puede suspender la licencia de conducir, y cuando se acumulan 6 o más puntos en 18 meses deben pagar una evaluación de responsabilidad del conductor junto con multas y recargos adicionales.

¿Qué hacer si suspenden tu licencia de conducir por la Ley de Tránsito?

Si la suspensión es por tiempo definido, se debe esperar a que termine el periodo, pagar la tarifa de finalización si corresponde y mantener una licencia válida.

Si es indefinida, hay que resolver primero la causa, responder un ticket pendiente, pagar la evaluación de responsabilidad, presentar documentación de seguro u otra gestión indicada en la orden.