En 1942, una pequeña isla frente a la costa de Escocia se convirtió en el escenario de uno de los experimentos más inquietantes de la Segunda Guerra Mundial.

Allí, científicos británicos llevaron animales y los expusieron deliberadamente a un agente biológico extremadamente peligroso para estudiar sus efectos y evaluar su posible utilización como arma.

El lugar elegido fue Gruinard Island, una porción de tierra que durante décadas quedó prácticamente aislada debido a la contaminación provocada por el experimento.

Las esporas liberadas podían permanecer activas durante largos períodos, por lo que la isla terminó siendo considerada demasiado peligrosa para ser habitada.

Qué ocurrió en la isla de Escocia durante el experimento de 1942

El ensayo formó parte de un programa secreto desarrollado por el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, en un contexto marcado por el temor a que las armas biológicas fueran utilizadas en el conflicto.

En la isla de Gruinard, los investigadores buscaban determinar los efectos de una exposición al ántrax, una enfermedad capaz de provocar cuadros graves y potencialmente mortales.

Para las pruebas se utilizó la cepa Vollum 14578 , considerada altamente virulenta.

Los científicos trasladaron alrededor de 80 ovejas a la isla y las ubicaron cerca del área donde serían liberadas las esporas. Como parte del experimento, varias bombas cargadas con el agente biológico fueron detonadas cerca de los animales.

A los pocos días de la exposición, las ovejas comenzaron a enfermar y posteriormente murieron. Los resultados permitieron a los investigadores comprobar la capacidad del ántrax para propagarse y provocar infecciones letales, pero también dejaron al descubierto uno de los principales riesgos asociados a este tipo de armas: la enorme persistencia de sus esporas en el ambiente.

Las esporas del ántrax pueden permanecer durante largos períodos en el suelo, por lo que el peligro no desaparecía una vez finalizados los ensayos. De hecho, los científicos concluyeron que una liberación masiva podría contaminar varias localidades y volverlas inhabitables durante décadas.

Una isla de Escocia quedó aislada durante casi 50 años después de un experimento secreto con ántrax realizado en 1942. Wikimedia

Por qué Gruinard Island quedó prohibida durante décadas

Después del experimento, las autoridades británicas intentaron reducir el riesgo de propagación de las esporas. Sin embargo, la contaminación del suelo hizo que la isla permaneciera fuera del uso habitual durante décadas.

El problema no desapareció con el paso del tiempo. Las esporas de ántrax son particularmente resistentes y pueden sobrevivir durante años bajo determinadas condiciones, por lo que Gruinard siguió siendo considerada un lugar peligroso.

Durante buena parte del siglo XX, la isla quedó prácticamente abandonada y llegó a ser conocida como la “isla de la muerte”. El episodio se convirtió en uno de los ejemplos más extremos de las consecuencias ambientales que podía dejar un ensayo de guerra biológica.

El tratamiento que permitió recuperar la isla casi 50 años después

Recién hacia finales de la década de 1980 comenzó una operación a gran escala para descontaminar Gruinard. Las autoridades trataron las zonas afectadas con grandes cantidades de formaldehído diluido en agua de mar, con el objetivo de reducir la presencia de las esporas que habían contaminado el suelo.

Después del tratamiento se realizaron nuevas pruebas para comprobar su eficacia. Los resultados permitieron avanzar con el levantamiento de las restricciones y, tras casi medio siglo de aislamiento, el Gobierno de Reino Unido anunció en 1990 que la isla podía volver a considerarse segura.