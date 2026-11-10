La Ley Nacional de Tránsito contempla sanciones para las personas que circulen sin el cinturón o con el sistema de protección mal colocado.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece una serie de obligaciones para los conductores y pasajeros de vehículos que circulan por la vía pública. Entre ellas, contempla el uso obligatorio del cinturón de seguridad para todos los ocupantes, independientemente del asiento en el que estén ubicados.

El incumplimiento de esta disposición está categorizado como una falta en el artículo 77, inciso t), de la normativa. El régimen de sanciones previsto por la ley establece consecuencias para quienes vuelvan a cometer infracciones de esta categoría y sean considerados reincidentes.

Ley de Tránsito 24.449: qué establece sobre el uso del cinturón de seguridad

El artículo 77, inciso t), de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 incluye entre las faltas graves:

“La conducción de vehículos sin que alguno de sus ocupantes utilice el correspondiente correaje de seguridad”.

De acuerdo con este apartado, la obligación de utilizar el cinturón de seguridad comprende a todos los ocupantes del vehículo, tanto a quienes viajan en los asientos delanteros como a quienes lo hacen en los de atrás.

La norma establece así la responsabilidad de circular con los elementos de seguridad, con el objetivo de reducir los riesgos y las consecuencias de los siniestros viales.

Cuándo pueden inhabilitar la licencia de conducir por reincidencia

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La Ley 24.449 contempla un régimen de sanciones más severas para quienes vuelvan a cometer infracciones después de haber recibido una penalidad anterior.

En particular, el artículo 82 establece las condiciones para determinar la reincidencia. Según la normativa, esta se configura cuando una persona comete una nueva infracción después de haber sido sancionada por otra, dentro de los siguientes plazos:

Un año para las faltas leves.

Dos años para las faltas graves.

Dado que circular sin cinturón de seguridad está incluido entre las faltas del artículo 77 , quienes vuelvan a cometer esta infracción dentro del período regulado pueden quedar alcanzados por el régimen de reincidencia.

La normativa también establece que la reincidencia se computa por separado para las faltas leves y las graves. Esto significa que, para aplicar la inhabilitación prevista en el artículo 82, no es necesario que el conductor repita exactamente la misma infracción: alcanza con que vuelva a cometer una falta grave después de haber recibido una sanción anterior por otra infracción de esa misma categoría, dentro del plazo legal.

La legislación prevé, en estos casos, la posibilidad de aplicar sanciones adicionales, incluida la inhabilitación para conducir , según los antecedentes y las condiciones previstas por la ley.

Cuánto tiempo pueden inhabilitar la licencia de conducir a los reincidentes

El artículo 82 de la Ley Nacional de Tránsito establece una escala de inhabilitaciones para los conductores reincidentes en faltas graves:

Primera reincidencia: hasta nueve meses de inhabilitación, a criterio del juez.

Segunda reincidencia: hasta doce meses, a criterio del juez.

Tercera reincidencia: inhabilitación de hasta dieciocho meses, de aplicación obligatoria.

Reincidencias posteriores: el período de inhabilitación se duplica sucesivamente.

La aplicación de estas sanciones depende de la existencia de antecedentes y de que se cumplan las condiciones legales para configurar la reincidencia.

Cómo hay que utilizar el cinturón de seguridad, según lo previsto por la seguridad vial

Antes de iniciar la marcha, el conductor debe verificar que los pasajeros también cumplan con el uso del cinturón correctamente.

El cinturón debe estar colocado de manera diagonal y bien ajustado para cumplir su función de protección. Su utilización permite reducir el riesgo de lesiones ante un choque, una frenada brusca o un vuelco.