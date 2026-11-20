La elección del apellido de un hijo no siempre queda a criterio exclusivo de sus padres. La Ley 26.994, que aprobó el Código Civil y Comercial de la Nación, establece un mecanismo obligatorio para resolver los casos en los que ambos progenitores no consiguen ponerse de acuerdo sobre cuál de sus apellidos debe aparecer primero en el acta de nacimiento.

Según el artículo 64, cuando se trata de un hijo matrimonial y no existe consenso, el orden de los apellidos debe definirse mediante un sorteo en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

De esta manera, la legislación establece una alternativa para evitar que la inscripción quede sujeta a la disputa entre los padres.

Qué dice el artículo 64 del Código Civil sobre el apellido de los hijos

El artículo 64 del Código Civil y Comercial determina que los hijos matrimoniales deben llevar el primer apellido de alguno de los cónyuges. Los padres pueden acordar cuál de los dos irá primero y también pueden solicitar que se agregue el apellido del otro.

Sin embargo, cuando no existe consenso, la legislación dispone que la decisión se tome por sorteo en el Registro Civil. El texto vigente establece:

ARTÍCULO 64.- Apellido de los hijos. El hijo matrimonial lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges; en caso de no haber acuerdo, se determina por sorteo realizado en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. A pedido de los padres, o del interesado con edad y madurez suficiente, se puede agregar el apellido del otro.

La norma también establece que todos los hijos de un mismo matrimonio deben llevar el apellido y la integración compuesta que se haya decidido para el primero. De esta manera, el orden elegido para el primer hijo se mantiene para los demás hijos de ese matrimonio.

Qué pasa si los padres no están casados y no se ponen de acuerdo

El Registro Civil debe decidir por sorteo el apellido de un hijo si los padres no se ponen de acuerdo. Fuente: Archivo fotográfico El Cronista

El mismo artículo 64 contempla las situaciones en las que los progenitores no están casados. En estos casos, el apellido que corresponde depende de cómo se haya determinado la filiación del recién nacido.

Si el hijo tiene un solo vínculo filial, debe llevar el apellido de ese progenitor. En cambio, cuando la filiación de ambos padres se determina simultáneamente, se aplica la misma regla prevista para los hijos matrimoniales: los progenitores pueden acordar el orden de los apellidos y, si no lo hacen, se resuelve mediante sorteo en el Registro Civil.

Existe una diferencia cuando el vínculo filial con el segundo progenitor se establece después de la inscripción del nacimiento. En ese supuesto, ambos deben acordar el orden de los apellidos y, si no consiguen hacerlo, la decisión queda en manos de un juez, que deberá resolver según el interés superior del niño.

¿Se puede agregar el apellido del otro progenitor?

El artículo 64 permite incorporar el apellido del otro progenitor a pedido de los padres o del propio interesado, siempre que tenga edad y grado de madurez suficiente.

Por lo tanto, la posibilidad de llevar los apellidos de ambos progenitores no queda limitada a una única instancia. La normativa contempla tanto el pedido de los padres como el derecho del interesado que cuente con la madurez necesaria para solicitarlo.