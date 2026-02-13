La Ley de Sucesiones de Argentina establece que por más que el testamento sea una herramienta válida y legal para realizar el reparto de una herencia, existen casos en lo que puede declararse la impugnación del documento y anula el cobro de los bienes. Según se expresa en el Código Civil y Comercial de la Nación, la impugnación del testamento es un mecanismo que declara la invalidez parcial o total del mismo. Cuando esto ocurre, se alega que no cumple con los requisitos legales necesarios o contiene vicios que afectan a su validez. La Ley de Sucesiones de Argentina manifiesta que un testamento puede ser impugnado siempre y cuando no tenga capacidad legal al momento de otorgarlo. En este sentido, los seis motivos válidos para que un tercero solicite la impugnación del testamento son: Un testamento puede ser impugnado por aquellas personas que tengan un interés legítimo dentro de la sucesión, como pueden ser los herederos legales perjudicados, los legatarios o acreedores del causante. Una vez que alguna de estas personas realice el mecanismo de solicitud de la impugnación, se debe presentar la demanda ante el juez competente junto con las pruebas. Una vez aportadas las pruebas, ya sea por documentos médicos, pericias caligráficas o testimonios de testigos, el juez evalúa las pruebas y determina, mediante una resolución judicial, si corresponde o no aplicar la nulidad. La Ley de Sucesiones señala que un testamento puede declararse nulo mediante estas dos vías: