La Ley de Sucesiones de Argentina contempla una figura clave dentro del proceso sucesorio que permite que una sola persona reciba la totalidad del patrimonio de quien fallece. Esta posibilidad está prevista en el Código Civil y Comercial de la Nación y se aplica cuando el testamento incluye una cláusula específica. La figura del heredero universal es una designación dentro de una sucesión que define el destino completo de los bienes, derechos y obligaciones transmisibles del causante. Cuando se cumplen los requisitos legales, la denominación de “heredero universal” determina que un solo familiar será el receptor de la herencia sin que otros puedan reclamar su parte. Asimismo, esta figura puede surgir por sucesión testamentaria o por aplicación directa de la ley cuando no existe testamento. En ambos casos, el heredero universal asume la continuidad jurídica del causante respecto de su patrimonio. Además, y a diferencia de quien recibe un bien determinado, el heredero universal adquiere la totalidad de la herencia como una unidad, siempre dentro de los límites que establece la normativa vigente. El Código Civil y Comercial de la Nación establece las bases del régimen sucesorio y regula expresamente el alcance de la herencia y la capacidad para suceder. Entre los aspectos más relevantes que contempla la ley se destacan: La Ley de Sucesiones establece diferentes formas para designar a un heredero universal: En los casos con varios herederos universales, la distribución se realiza según lo establecido por el causante o conforme a las reglas legales. La legislación argentina permite que exista más de un heredero universal cuando así lo establece el testamento o cuando la sucesión se rige por las reglas legales. En estos casos, todas las personas designadas reciben el patrimonio en su conjunto. Cuando hay varios herederos universales, la herencia se reparte en partes iguales, salvo que el testador haya indicado una distribución diferente.