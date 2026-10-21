La postura que una persona adopta al dormir puede influir en la calidad del descanso, la respiración y la aparición de dolores musculares.

Un artículo publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) analizó las ventajas y desventajas de dormir boca arriba, boca abajo y de lado, y señaló cuál puede ser la posición más favorable para descansar durante la noche.

El doctor Juan Carlos del Razo Becerril , especialista de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, destacó la importancia de adoptar posturas saludables al dormir.

Según explicó, descansar bien contribuye a la concentración, el estado de ánimo y la salud general, mientras que una posición inadecuada puede provocar molestias y afectar la respiración.

Dormir de costado, la postura recomendada por el especialista

Juan Carlos Del Razo Becerril afirmó que dormir de costado es la mejor manera para descansar y “más si es del lado izquierdo”. Según argumentó, esta postura puede ayudar a reducir los dolores cervicales y de espalda, mejorar la respiración, disminuir los ronquidos y aliviar el reflujo gastroesofágico.

El especialista también señaló que dormir sobre el costado izquierdo favorece el flujo sanguíneo y evita comprimir la arteria aorta, que transporta la sangre desde el corazón hacia el resto del organismo.

Hombre durmiendo. Shutterstock

Además, esta posición es especialmente recomendable durante los últimos meses del embarazo, ya que puede facilitar la circulación entre la madre y el feto.

Para mantener una alineación adecuada, el médico aconsejó colocar una almohada entre las piernas, a la altura de las rodillas. Según explicó, “esto favorece una alineación correcta y que el estrés en los discos vertebrales disminuya”, al reducir la tensión en la cadera y la región lumbar.

Qué pasa cuando se duerme boca arriba

Dormir boca arriba puede ayudar a mantener la columna alineada y disminuir la tensión sobre los discos vertebrales. Sin embargo, el especialista advirtió que esta posición puede ser perjudicial para quienes padecen apnea del sueño, porque la relajación muscular puede estrechar las vías respiratorias y dificultar el paso del aire.

Al explicar este mecanismo, Del Razo Becerril indicó que “esos conductos disminuyen en su diámetro e impiden que puedan respirar dando paso a los famosos ronquidos”. Por su parte, las interrupciones reiteradas del sueño pueden afectar el descanso y aumentar el esfuerzo del sistema cardiovascular.

Por eso, aunque reconoce que esta postura tiene beneficios, el médico advirtió que “a largo plazo puede tener un costo muy alto”, particularmente en personas con factores de riesgo como el sobrepeso y la obesidad.

Por qué dormir boca abajo puede provocar molestias

Aunque dormir boca abajo puede favorecer la alineación de algunos discos vertebrales, también obliga a mantener el cuello girado y puede provocar dolores cervicales. Además, la presión sobre el tórax puede reducir el paso del aire y dificultar la respiración durante la noche.

“El descanso no es adecuado en esa posición porque tiene más contras que pros”, sostuvo Del Razo Becerril. Por eso, dormir de costado, utilizar una almohada entre las rodillas puede ser una alternativa para reducir la tensión muscular y favorecer una postura más cómoda en las horas de descanso.