Dormir bien no depende únicamente de la cantidad de horas de descanso. La temperatura del ambiente también cumple un papel fundamental en la calidad del sueño. Con la llegada del verano, el calor nocturno puede dificultar conciliarlo, favorecer los despertares y afectar la recuperación del organismo.

Durante la noche, el cuerpo atraviesa cambios naturales de temperatura que forman parte de la regulación del sueño. Cuando el ambiente es demasiado cálido, este proceso puede verse dificultado, alterando la continuidad del descanso. Diversas investigaciones científicas han asociado las altas temperaturas con una menor duración y calidad del sueño.

Comprender estos procesos es parte de la evolución del descanso. Bajo esta premisa, la marca Piero ha desarrollado soluciones que integran investigación, tecnología y diseño, buscando responder a las distintas necesidades de las personas y mejorar su experiencia de descanso.

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Cómo conseguir un descanso más fresco

Mantener el dormitorio ventilado, reducir la exposición al sol durante el día y utilizar ropa de cama liviana son algunas medidas que ayudan a mejorar el confort térmico.

Sin embargo, no todo depende de la temperatura de la habitación. Los materiales y la construcción del colchón también influyen en la sensación térmica durante el descanso.

La innovación textil aporta nuevas alternativas. Existen tejidos especialmente desarrollados para generar una sensación de frescura al contacto con la piel. En esta línea, Piero incorpora la tecnología SensICE, una tela con efecto frío al tacto presente en sus colchones DreamFit DF1 y DF2 y en la almohada Dream Fit SensICE. Estas soluciones integran tecnología y diseño para ofrecer una sensación de frescura desde el primer contacto.

También la estructura interna del colchón puede influir en la transmisión del calor. Los colchones con resortes, por ejemplo, suelen favorecer una mayor circulación interna de aire gracias a los espacios entre sus componentes. En cambio, algunos núcleos de espuma más compactos pueden retener mayor cantidad de calor, aunque el resultado depende del diseño y los materiales de cada modelo.

Black Friday: una oportunidad para renovar tu descanso

En el marco del Black Friday, Piero ofrecerá descuentos de hasta el 45%, hasta 24 cuotas sin interés y envíos express con entregas en menos de 48 horas.

Una oportunidad para renovar colchones, sommiers y almohadas con la tecnología, calidad e innovación de Piero.

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