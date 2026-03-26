El Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC) contempla todas las posibilidades que se pueden dar dentro de un proceso sucesorio en la Argentina. Los hijos del causante (fallecido) son herederos forzosos y son prioridad dentro del orden sucesorio. Sin embargo, existen situaciones en las que se pueden perder ese derecho, ya sea porque sean declarados indignos o ingratos. No se trata de una decisión arbitraria ni automática. Es una consecuencia legal que debe ser analizada y resuelta por la Justicia, pero que tiene impacto directo en la distribución de los bienes. La indignidad sucesoria está prevista en la ley y se aplica cuando el heredero incurre en conductas graves contra el causante. No importa el vínculo familiar: si se acredita el hecho, el derecho a heredar se pierde. Entre las causas más relevantes figuran los delitos graves contra el fallecido: Otro supuesto es impedir, mediante amenazas o engaños, que una persona haga o modifique su testamento. En estos casos, la ley protege la voluntad del causante por encima del lazo familiar. La indignidad debe ser declarada judicialmente. Hasta que no exista una sentencia firme, el heredero mantiene sus derechos en forma provisional. Una vez declarada, el hijo excluido es considerado como si nunca hubiera sido heredero. Su parte se redistribuye entre los demás herederos legítimos. La ingratitud aparece principalmente en los casos de donaciones, pero puede tener efectos sucesorios cuando existe una relación directa con los bienes heredables. Se considera ingrato a quien ejerce: Si el causante inició acciones legales por ingratitud y estas prosperan, los efectos pueden trasladarse al proceso de sucesión. El hijo puede perder derechos sobre bienes específicos. Los especialistas remarcan que no alcanza con conflictos familiares comunes. La ingratitud debe ser grave, comprobable y sustentada con pruebas claras. En un contexto donde la planificación patrimonial tiene cada vez más relevancia, estas figuras legales toman protagonismo. La ley es clara: ser hijo no garantiza heredar. El respeto, el cuidado y la buena fe también forman parte del derecho sucesorio.