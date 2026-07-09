Poner una cuchara en la ventana, por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve Fuente: IA

Dentro de la amplia gama de trucos caseros para contrarrestar la humedad destaca uno: el de poner una cuchara en la ventana. Se trata de una técnica sumamente popular por su capacidad de captar el vapor de agua.

La presencia de humedad en las casas suele ser uno de los principales problemas estructurales. Paredes y techos se manchan con moho, el cual no es solo un problema estético, sino que también puede intensificar alergias e irritaciones respiratorias.

¿Cómo funciona el truco de la cuchara?

El procedimiento es simple y no demanda ningún producto particular. Únicamente se requieren:

Una cuchara de metal (preferiblemente de acero inoxidable).

Colocarla en el marco de la ventana.

Dejar el mango hacia el interior y la parte cóncava hacia afuera.

Con esta disposición, la cuchara genera un punto frío que capta el vapor de agua antes de que se acumule en el cristal, lo que disminuye la condensación y previene que el agua fluya hacia el alféizar.

Poner una cuchara en la ventana, por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve (foto: archivo). Imagen creada con IA

¿Cómo reducir la humedad y mejorar tu hogar?

La humedad representa una vía de acceso a la proliferación de hongos, manchas oscuras y olores desagradables. Su acumulación en las ventanas puede también perjudicar marcos, pintura y madera. Disminuir estas gotas diarias contribuye a mejorar:

La vida útil del marco.

La entrada de luz natural.

El aire que respiran quienes viven en la casa.

El método de la cuchara en la ventana es efectivo, pero es recomendable integrarlo con otras estrategias para conseguir un entorno más saludable.

Las más comunes y efectivas son: