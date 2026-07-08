Un país europeo instaló una granja solar flotante y el resultado sorprendió a los científicos: ahora es refugio de miles de especies

Inauguran uno de los parques solares más extensos de la historia: abarca un desierto completo y proveerá a varias naciones

Mientras el mundo acelera la transición hacia las energías renovables, algunos proyectos comienzan a mostrar beneficios que van mucho más allá de la producción de electricidad. Ese es el caso de una granja solar flotante instalada en un lago de Países Bajos, donde científicos comprobaron que la infraestructura terminó convirtiéndose en un refugio para cientos de especies acuáticas.

La planta comenzó a operar en 2020 y, desde entonces, fue objeto de un seguimiento por parte de especialistas para evaluar su impacto sobre el ecosistema. Los resultados sorprendieron a los investigadores: debajo de los paneles solares se identificaron 431 peces y 1.951 invertebrados, lo que evidencia la formación de un nuevo hábitat natural.

¿Qué descubrieron los científicos bajo la granja solar?

El monitoreo permitió registrar la presencia de distintas especies que encontraron refugio en la estructura flotante.

Entre los organismos detectados figuran:

Mejillones.

Esponjas de agua dulce.

Pequeños invertebrados que forman parte de la base de la cadena alimentaria.

Peces juveniles que utilizan el lugar para crecer antes de desplazarse a otras zonas.

Los expertos también observaron que las denominadas “biohuts”, estructuras diseñadas para favorecer la vida acuática bajo los paneles, fueron incrementando su biodiversidad con el paso del tiempo.

A medida que estos espacios maduraron, comenzaron a atraer microorganismos e invertebrados que, posteriormente, sirvieron de alimento para especies de mayor tamaño, dando origen a un ecosistema cada vez más complejo.

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Un beneficio inesperado para la biodiversidad

Los investigadores destacaron que esta instalación no solo produce energía renovable, sino que además ofrece condiciones favorables para el desarrollo de diferentes especies.

Otra conclusión importante es que estudios previos realizados en el mismo lago determinaron que la planta solar no generó cambios significativos en la calidad del agua durante el período analizado.

Sin embargo, los científicos aclaran que estos resultados no pueden extrapolarse automáticamente a todas las granjas solares flotantes.

¿Todas las plantas solares flotantes generan este efecto?

La respuesta es no. Según los especialistas, el impacto sobre la biodiversidad dependerá de diversos factores, entre ellos:

La profundidad del cuerpo de agua.

Las especies presentes en cada ecosistema.

La superficie ocupada por los paneles solares.

El diseño ambiental de la instalación.

Por ese motivo, consideran que este tipo de proyectos debe incorporar medidas ecológicas desde su planificación y mantenerse bajo monitoreo permanente para evaluar sus efectos sobre los ecosistemas acuáticos.

El caso registrado en Países Bajos demuestra que, cuando la infraestructura se desarrolla teniendo en cuenta el entorno natural, la generación de energía limpia también puede contribuir a la conservación de la biodiversidad.