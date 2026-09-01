Mantener los pisos libres de pelos, pelusas y polvo puede ser una de las tareas más repetitivas de la limpieza del hogar.

Sin embargo, existe un truco sencillo y económico que puede facilitar esta tarea: colocar un poco de cinta adhesiva en el escobillón antes de barrer.

Por qué recomiendan poner cinta adhesiva en el escobillón

La cinta puede funcionar como un complemento de las cerdas del escobillón, especialmente para recoger pelos, cabellos, pelusas y pequeños residuos que pueden quedar sobre el piso.

La cinta puede funcionar como un complemento de las cerdas del escobillón, especialmente para recoger pelos, cabellos, pelusas y pequeños residuos que pueden quedar sobre el piso. (Imagen ilustrativa creada con IA) Imagen creada con IA

Al quedar la superficie adhesiva expuesta, algunos de estos residuos pueden adherirse a la cinta en lugar de desplazarse de un lado a otro durante el barrido.

Además, es una alternativa práctica para quienes buscan reutilizar el escobillón y mejorar la recolección de residuos pequeños sin incorporar otro elemento de limpieza.

El truco puede ser útil para recoger pelos y pelusas

La técnica resulta especialmente práctica en ambientes donde suelen acumularse cabellos o pelos de mascotas, ya que estos residuos pueden quedar entre las cerdas del escobillón.

También puede utilizarse para reforzar la limpieza de rincones y sectores donde se acumula polvo, aunque la eficacia dependerá del tipo de piso y de la cantidad de suciedad.

Cómo colocar la cinta adhesiva en el escobillón

La técnica resulta especialmente práctica en ambientes donde suelen acumularse cabellos o pelos de mascotas. (Fuente: IA) ChatGPT

Aplicar este método es sencillo y no requiere ningún producto especial. Solo hace falta un escobillón y cinta adhesiva.

El procedimiento puede hacerse de la siguiente manera:

Limpiar las cerdas del escobillón para retirar residuos que ya estén adheridos. Cortar uno o varios trozos de cinta adhesiva. Colocar la cinta sobre una parte de las cerdas, dejando el lado adhesivo hacia afuera. Presionar suavemente para que quede firme y no se desprenda durante el barrido. Pasar el escobillón por las zonas donde haya pelos, pelusas o residuos pequeños. Cuando la cinta pierda su capacidad adhesiva, retirarla y reemplazarla por un nuevo trozo.

Es importante evitar colocar demasiada cinta, ya que podría dificultar el movimiento normal del escobillón o dejar residuos adhesivos sobre determinadas superficies.

Qué tener en cuenta antes de usar este truco

La cinta adhesiva puede ser una ayuda para determinados residuos, pero no reemplaza una limpieza profunda ni otros elementos específicos para cada tipo de piso.

También conviene probar primero en una zona pequeña si se utiliza sobre una superficie delicada, especialmente cuando la cinta pueda entrar en contacto directo con el material.

Para una limpieza cotidiana, el método puede servir como un recurso rápido para juntar pelos y pelusas que suelen escapar de las cerdas tradicionales del escobillón.