Poner una bolsa de plástico en el ventilador antes de limpiarlo es un truco casero que se volvió popular para retirar el polvo acumulado en las aspas y evitar que se disperse por el ambiente.

La técnica busca facilitar la limpieza del ventilador y hacer que la suciedad quede contenida dentro de la bolsa.

Importante. Antes de aplicar este método, es importante desenchufar el ventilador y comprobar que las aspas estén completamente detenidas.

Además, la bolsa debe utilizarse únicamente como parte del procedimiento de limpieza en seco y retirarse antes de volver a encender el aparato.

Para qué sirve poner una bolsa de plástico en el ventilador antes de limpiarlo

La bolsa de plástico en el ventilador funciona como una barrera para contener el polvo que se desprende de las aspas durante la limpieza. De esta manera, se busca evitar que las partículas queden suspendidas en el aire o terminen sobre los muebles y el piso.

El truco puede resultar especialmente práctico cuando el ventilador tiene una importante acumulación de polvo. Sin embargo, no reemplaza una limpieza profunda cuando las aspas, la rejilla u otras partes del aparato necesitan ser desmontadas y lavadas según las indicaciones del fabricante.

Imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias Gemini

Cómo limpiar el ventilador con una bolsa de plástico paso a paso

Para hacer este truco de limpieza del ventilador, primero hay que desenchufar el aparato y retirar la rejilla si el modelo permite hacerlo de forma segura. Luego, se puede colocar una bolsa de plástico sobre el aspa que se desea limpiar y pasar un paño seco o ligeramente humedecido por la superficie para desprender la suciedad.

La bolsa ayuda a contener el polvo que cae mientras se limpia. Una vez terminado el procedimiento, hay que retirar todos los residuos, limpiar la rejilla y verificar que no quede humedad antes de volver a colocar las piezas.