Con la llegada del calor, muchos comienzan a sacar sus ventiladores del placard para combatir las altas temperaturas. Sin embargo, es común que al hacerlo aparezcan llenos de polvo y suciedad acumulada del invierno.

Por suerte, existe un truco caserocon una bolsa plástica que permite limpiar el ventilador sin desarmarlo y dejarlo como nuevo en cuestión de minutos.

Novedad Se despiden los electrodomésticos de la mesada: la nueva alternativa para la cocina que ya es tendencia en el mundo

Truco casero Es tendencia | Para qué sirve hervir cáscaras de limón con canela y por qué todos los recomiendan

Por qué conviene limpiar el ventilador antes de usarlo

Además de mejorar su rendimiento, mantener limpio el ventilador ayuda a evitar la propagación de polvo en el ambiente y previene alergias o problemas respiratorios.

Lo mejor de este método es que no requiere herramientas especiales ni productos caros, solo una bolsa grande, un pulverizador y un poco de agua con jabón ovinagre diluido.

Es importante desenchufar el ventilador antes de comenzar la limpieza para evitar cualquier accidente eléctrico.

Cómo limpiar el ventilador con una bolsa paso a paso

Prepara la mezcla limpiadora: En un atomizador, combina agua con unas gotas de jabón líquido o lavavajillas. También puedes usar vinagre blanco diluido, aunque nunca lo apliques directamente sobre los componentes metálicos. Rocía el ventilador: Aplica la mezcla sobre las rejillas y aspas, concentrándote en las zonas con más polvo. Cubrí con una bolsa grande: Coloca una bolsa plástica amplia sobre el ventilador, ajustándola bien alrededor de la base o el soporte para que quede completamente sellado. Enciende el ventilador: conecta el aparato y préndelo a máxima velocidad durante unos segundos. El movimiento de las aspas hará que la suciedad se desprenda y quede atrapada dentro de la bolsa. Apaga y retírala: desenchufa el ventilador, quita la bolsa con cuidado y tírala. Si todavía quedan restos de polvo, puedes repetir el proceso.

Atención Llega un corte de luz masivo a nivel mundial: el Pentágono confirmó cuándo se acabará la electricidad

Truco Cómo descubrir quién está conectado al WiFi de mi casa: fácil y rápido

Confirmado Estados Unidos cambia la hora: cuándo habrá que ajustar los relojes y por cuánto tiempo

Un truco económico y efectivo

Este método no solo es rápido y económico, sino también ideal para quienes viven en departamentos pequeños o no quieren ensuciar toda la casa al limpiar. En pocos minutos, el ventilador queda libre de polvo y listo para funcionar al máximo durante los días más calurosos del verano.