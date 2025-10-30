En esta noticia
Con la llegada del calor, muchos comienzan a sacar sus ventiladores del placard para combatir las altas temperaturas. Sin embargo, es común que al hacerlo aparezcan llenos de polvo y suciedad acumulada del invierno.
Por suerte, existe un truco caserocon una bolsa plástica que permite limpiar el ventilador sin desarmarlo y dejarlo como nuevo en cuestión de minutos.
Por qué conviene limpiar el ventilador antes de usarlo
Además de mejorar su rendimiento, mantener limpio el ventilador ayuda a evitar la propagación de polvo en el ambiente y previene alergias o problemas respiratorios.
Lo mejor de este método es que no requiere herramientas especiales ni productos caros, solo una bolsa grande, un pulverizador y un poco de agua con jabón ovinagre diluido.
Es importante desenchufar el ventilador antes de comenzar la limpieza para evitar cualquier accidente eléctrico.
Cómo limpiar el ventilador con una bolsa paso a paso
- Prepara la mezcla limpiadora: En un atomizador, combina agua con unas gotas de jabón líquido o lavavajillas. También puedes usar vinagre blanco diluido, aunque nunca lo apliques directamente sobre los componentes metálicos.
- Rocía el ventilador: Aplica la mezcla sobre las rejillas y aspas, concentrándote en las zonas con más polvo.
- Cubrí con una bolsa grande: Coloca una bolsa plástica amplia sobre el ventilador, ajustándola bien alrededor de la base o el soporte para que quede completamente sellado.
- Enciende el ventilador: conecta el aparato y préndelo a máxima velocidad durante unos segundos. El movimiento de las aspas hará que la suciedad se desprenda y quede atrapada dentro de la bolsa.
- Apaga y retírala: desenchufa el ventilador, quita la bolsa con cuidado y tírala. Si todavía quedan restos de polvo, puedes repetir el proceso.
Un truco económico y efectivo
Este método no solo es rápido y económico, sino también ideal para quienes viven en departamentos pequeños o no quieren ensuciar toda la casa al limpiar. En pocos minutos, el ventilador queda libre de polvo y listo para funcionar al máximo durante los días más calurosos del verano.