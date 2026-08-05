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En los últimos años, distintos rituales vinculados con la prosperidad y la abundancia comenzaron a ganar popularidad en redes sociales. Uno de los más llamativos consiste en envolver un billete de dólar en una servilleta blanca y guardarlo en un lugar especial de la casa o dentro de la billetera.

Quienes practican esta tradición aseguran que el ritual simboliza la protección del dinero y la atracción de nuevas oportunidades económicas. Aunque no existe evidencia científica que respalde estas creencias, muchas personas continúan realizándolo como un amuleto de buena suerte.

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¿Para qué sirve envolver un billete de dólar en una servilleta blanca?

Según las creencias populares, el dólar representa la abundancia y la estabilidad financiera, mientras que el color blanco de la servilleta simboliza la pureza, la protección y la renovación.

Por este motivo, algunas personas recomiendan envolver el billete y conservarlo en un sitio seguro con la intención de atraer prosperidad y alejar las energías negativas relacionadas con el dinero.

Entre los beneficios simbólicos que se le atribuyen a esta práctica se encuentran:

  • Proteger los ahorros y las finanzas personales.
  • Atraer prosperidad y abundancia.
  • Favorecer nuevas oportunidades laborales o comerciales.
  • Simbolizar estabilidad económica.
  • Funcionar como amuleto de buena suerte.
Envolver un billete de dólar en una servilleta blanca: para qué sirve y por qué lo recomiendan
Envolver un billete de dólar en una servilleta blanca: para qué sirve y por qué lo recomiendanShutterstock

¿Dónde suele guardarse el billete envuelto?

Quienes realizan este ritual suelen colocar el billete envuelto en distintos lugares de la casa o llevarlo consigo todos los días. Los sitios más habituales son:

  • Dentro de la billetera.
  • En un cajón del dormitorio.
  • Debajo de la almohada.
  • En una caja fuerte o junto a otros ahorros.
  • Cerca de la puerta de entrada del hogar.