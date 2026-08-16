Limpiar el inodoro suele ser una de las tareas más incómodas del hogar, especialmente cuando el sarro se acumula en las paredes y el fondo de la taza, ya que eliminar estas incrustaciones puede requerir tiempo y esfuerzo si no se utilizan los productos adecuados.

Aunque en el mercado existen numerosos limpiadores especializados para combatir este problema, también hay soluciones caseras que pueden resultar muy efectivas. Una de ellas consiste en combinar sal y hielo, un método sencillo y económico que ayuda a desprender los residuos adheridos y facilita la limpieza del inodoro sin recurrir a productos químicos agresivos.

Tirar cubos de hielo y sal en el inodoro: para qué sirve y por qué lo recomiendan Gemini.

Tirar cubos de hielo y sal en el inodoro: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Utilizar sal y hielo para limpiar el inodoro es un método casero para ayudar a desprender residuos, reducir manchas y mejorar el olor del sanitario de forma sencilla.

La sal funciona como un abrasivo suave para aflojar la suciedad adherida, mientras que el hielo con su fricción y temperatura puede ablandar los residuos.

Si bien este método no reemplaza la limpieza profunda con cepillo y desinfectante, puede utilizarse como complemento para contribuir a desprender la suciedad antes de frotar el interior de inodoro .

Tirar hielo y sal en el inodoro es un método para casero para limpiarlo. (Fuente: Shutterstock)

Cómo implementar el truco casero de la sal y los cubos de hielo en el inodoro

Para poner en práctica este truco será necesario

Colocar 1 taza de cubos de hielo en el inodoro

Agregar 2 o 3 cucarachas de sal gruesa directamente

Dejar que la mezcla repose entre 5 y 10 minutos para que la suciedad llegue a removerse

Posteriormente limpiar el inodoro como de costumbre

Cada cuánto se aconseja tirar sal y cubos de hielo en el inodoro

El consejo es aplicar esta muestra una vez por semana para realizar una limpieza de mayor profundidad.