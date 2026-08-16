Espolvorear bicarbonato sobre el colchón: para qué sirve y por qué lo recomiendan

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El colchón es uno de los elementos del hogar que se utiliza todos los días, pero que no siempre recibe una limpieza frecuente. Con el paso del tiempo puede acumular humedad, olores y diferentes residuos, incluso cuando se utilizan sábanas y protectores.

Para complementar su mantenimiento existe un sencillo truco casero que consiste en espolvorear bicarbonato de sodio sobre la superficie y dejarlo actuar durante un tiempo antes de retirarlo.

Este producto puede ayudar principalmente a absorber parte de la humedad y neutralizar ciertos olores, por lo que suele utilizarse como complemento de la limpieza en seco del colchón.

Para qué sirve poner bicarbonato sobre el colchón

Una de las propiedades que hacen útil al bicarbonato en este caso es su capacidad para absorber humedad y actuar sobre moléculas responsables de algunos malos olores.

Esto puede resultar práctico en colchones que han adquirido olor a encierro o que acumulan humedad derivada de la transpiración cotidiana. Sin embargo, el bicarbonato no reemplaza una limpieza profunda ni funciona como desinfectante frente a todos los microorganismos.

Antes de aplicarlo, es conveniente retirar las sábanas y aspirar el colchón para eliminar polvo, cabellos y otros residuos presentes en la superficie.

Cómo utilizar bicarbonato para limpiar el colchón

El procedimiento es sencillo. Con el colchón completamente seco, se debe distribuir una capa fina y uniforme de bicarbonato de sodio sobre las zonas que se quieran tratar.

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Después hay que dejar el producto actuar sin utilizar el colchón. Una vez transcurrido el tiempo, debe retirarse completamente con una aspiradora, prestando especial atención a costuras, bordes y pequeños pliegues donde pueda quedar acumulado.

También es recomendable mantener la habitación ventilada durante el proceso y esperar hasta que la superficie quede completamente limpia y seca antes de volver a colocar la ropa de cama.

Cuánto tiempo hay que dejar actuar el bicarbonato

Para una limpieza habitual, se puede dejar actuar el bicarbonato durante al menos 30 minutos antes de aspirarlo. Si existen olores más persistentes, algunas rutinas de limpieza prolongan el tiempo durante varias horas.

Lo importante es retirar posteriormente todo el polvo y evitar mojar el bicarbonato directamente sobre el colchón, ya que agregar humedad puede dificultar su eliminación y resultar contraproducente.

Este método tampoco soluciona problemas de humedad profunda, moho, chinches u otras plagas. Ante manchas importantes o señales de este tipo, será necesario recurrir al procedimiento de limpieza adecuado para cada caso.

Utilizado correctamente, el bicarbonato puede ser una alternativa económica para refrescar el colchón entre limpiezas más profundas, disminuir determinados olores y mantener la superficie en mejores condiciones.