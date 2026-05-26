En esta noticia
Hay un truco de cocina que miles de personas aplican en casa y que muy pocos conocen: forrar los cajones de la cocina con papel aluminio. No es un mito ni una moda pasajera.
Tiene una razón práctica concreta y funciona especialmente bien en épocas de mayor humedad.
El papel aluminio actúa como una barrera contra la humedad que se acumula en los cajones de madera o melamina.
Esa humedad, silenciosa y constante, arruina utensilios, oxida cubiertos y genera el ambiente ideal para hongos y bacterias.
Para qué sirve exactamente el papel aluminio en los cajones
La función principal es proteger la superficie interior del cajón del contacto directo con la humedad del ambiente y de los utensilios húmedos que a veces se guardan sin secarse del todo.
Pero no es la única ventaja. Estos son todos los beneficios comprobados:
- Evita la oxidación de cubiertos y utensilios metálicos
- Facilita la limpieza: cuando se ensucia, se retira y se reemplaza en segundos
- Repele insectos como cucarachas y hormigas, que evitan las superficies reflectantes
- Conserva mejor los alimentos que se guardan en cajones, como ajos, cebollas o papas
- Prolonga la vida útil de la madera o melamina interior del cajón
El momento ideal para hacerlo es antes de la temporada de lluvias o en zonas con alta humedad ambiental.
En Buenos Aires y el litoral argentino, donde la humedad supera el 70% durante varios meses, el truco cobra especial relevancia.
Cómo hacerlo paso a paso
No requiere ninguna habilidad especial ni materiales adicionales. Solo hace falta un rollo de papel aluminio común de cocina:
- Vaciar completamente el cajón.
- Limpiar y secar bien la superficie interior.
- Cortar tiras de papel aluminio del ancho del cajón.
- Colocarlas con el lado brillante hacia arriba, sin superposición excesiva.
- Ajustar los bordes para que quede plano y sin arrugas.
Se puede dejar suelto o fijar los bordes con cinta de papel para que no se mueva al abrir y cerrar el cajón.
Qué advertencias hay que tener en cuenta
Si bien el truco es simple, hay algunos puntos a considerar antes de aplicarlo:
- No usar con cajones que tienen ventilación inferior: el papel puede tapar las ranuras y generar más humedad, no menos
- Reemplazarlo cada dos o tres meses: el papel se deteriora con el uso y pierde efectividad
- No colocar objetos muy pesados o con bordes filosos directamente sobre él, porque se rompe con facilidad
- Evitarlo en cajones donde se guardan alimentos a granel sin envase, ya que el aluminio puede transferir partículas si hay contacto directo prolongado
- No confundirlo con papel metálico decorativo: tiene que ser papel aluminio de uso alimentario estándar
Con esas precauciones, el resultado es un cajón más limpio, más seco y mucho más fácil de mantener a lo largo del año.