Poner papel aluminio en los cajones de la cocina: para qué sirve y cuándo conviene hacerlo.

Hay un truco de cocina que miles de personas aplican en casa y que muy pocos conocen: forrar los cajones de la cocina con papel aluminio. No es un mito ni una moda pasajera.

Tiene una razón práctica concreta y funciona especialmente bien en épocas de mayor humedad.

El papel aluminio actúa como una barrera contra la humedad que se acumula en los cajones de madera o melamina.

Esa humedad, silenciosa y constante, arruina utensilios , oxida cubiertos y genera el ambiente ideal para hongos y bacterias.

Para qué sirve exactamente el papel aluminio en los cajones

La función principal es proteger la superficie interior del cajón del contacto directo con la humedad del ambiente y de los utensilios húmedos que a veces se guardan sin secarse del todo.

Pero no es la única ventaja. Estos son todos los beneficios comprobados:

Evita la oxidación de cubiertos y utensilios metálicos

Facilita la limpieza: cuando se ensucia, se retira y se reemplaza en segundos

Repele insectos como cucarachas y hormigas, que evitan las superficies reflectantes

Conserva mejor los alimentos que se guardan en cajones, como ajos, cebollas o papas

Prolonga la vida útil de la madera o melamina interior del cajón

El momento ideal para hacerlo es antes de la temporada de lluvias o en zonas con alta humedad ambiental.

En Buenos Aires y el litoral argentino, donde la humedad supera el 70% durante varios meses, el truco cobra especial relevancia.

El papel aluminio actúa como una barrera contra la humedad que se acumula en los cajones de madera o melamina.

Cómo hacerlo paso a paso

No requiere ninguna habilidad especial ni materiales adicionales . Solo hace falta un rollo de papel aluminio común de cocina:

Vaciar completamente el cajón. Limpiar y secar bien la superficie interior. Cortar tiras de papel aluminio del ancho del cajón. Colocarlas con el lado brillante hacia arriba, sin superposición excesiva. Ajustar los bordes para que quede plano y sin arrugas.

Se puede dejar suelto o fijar los bordes con cinta de papel para que no se mueva al abrir y cerrar el cajón.

Qué advertencias hay que tener en cuenta

Si bien el truco es simple, hay algunos puntos a considerar antes de aplicarlo:

No usar con cajones que tienen ventilación inferior: el papel puede tapar las ranuras y generar más humedad, no menos

Reemplazarlo cada dos o tres meses: el papel se deteriora con el uso y pierde efectividad

No colocar objetos muy pesados o con bordes filosos directamente sobre él, porque se rompe con facilidad

Evitarlo en cajones donde se guardan alimentos a granel sin envase, ya que el aluminio puede transferir partículas si hay contacto directo prolongado

No confundirlo con papel metálico decorativo: tiene que ser papel aluminio de uso alimentario estándar

Con esas precauciones, el resultado es un cajón más limpio, más seco y mucho más fácil de mantener a lo largo del año.