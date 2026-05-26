Lavarse los pies con sal: para qué sirve, por qué lo recomiendan y en qué momento hacerlo

Cada vez más personas adoptan el hábito de lavarse los pies con sal gruesa y jabón neutro. No se trata solo de una rutina para mejorar la higiene de esa zona, sino también tiene efectos exfoliantes.

¿Para qué sirve lavarse los pies con sal gruesa y jabón neutro?

A la hora de hacer una limpieza profunda del cuerpo, la sal gruesa y el jabón neutro son dos productos que pueden ayudar a:

Eliminar olores y bacterias.

Reducir la sensación de cansancio en los pies.

Suaviza la piel.

Ablanda durezas y resecas.

Sin embargo, este truco no sustituye ningún tratamiento médico o producto especializado, pero sí es útil para tener los pies frescos, limpios y suaves.

Lavarse los pies con sal: para qué sirve, por qué lo recomiendan y en qué momento hacerlo

¿Cómo es el procedimiento?

El paso a paso para limpiar los pies con sal gruesa y jabón neutro es el siguiente:

Colocar agua tibia en un recipiente amplio donde se puedan apoyar los pies con comodidad.

Agregar una cucharada de sal gruesa y mezclar hasta que se disuelva.

Mojar los pies y aplicar jabón neutro frotando suavemente en los talones , plantas y entre los dedos .

Enjuagar con agua limpia.

Secar de manera minuciosa.

Cabe destacar que, al finalizar la limpieza, lo ideal es secar bien los pies, ya que se pueden generar hongos en la zona.

Se debe secar bien los pies para evitar hongos en la zona. (Foto: archivo)

¿En qué momento se recomienda limpiar los pies?

Esta rutina es ideal para realizar al finalizar el día. Puede ser integrada dos veces por semana, lo cual tendrá efectos inmediatos a la hora de ponerse un calzado y sentir una sensación placentera al caminar durante todo el día.

Advertencias de lavarse los pies con sal

No obstante, es importante tener en cuenta que este hábito no es recomendable para todas las personas.

Quienes tienen piel muy sensible o heridas abiertas en los pies deben evitarlo, ya que la sal puede generar irritación o ardor.

Las personas con diabetes o con problemas de circulación periférica tampoco deben aplicarlo sin consultar antes a un médico, dado que en esos casos cualquier lesión mínima en el pie puede derivar en complicaciones.

Además, el uso excesivo, más de tres veces por semana, puede resecar la piel en lugar de suavizarla.

Al finalizar siempre hay que secar bien los pies. La humedad entre los dedos favorece la aparición de hongos, que son más difíciles de tratar que de prevenir.