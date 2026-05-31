Quienes tienen plantas en balcones, patios o terrazas suelen enfrentarse a un mismo desafío cuando llegan las temperaturas extremas: evitar que las raíces sufran por el exceso de calor. Frente a este problema, especialistas en jardinería recomiendan un truco simple, económico y que puede realizarse en pocos minutos con un elemento que casi todos tienen en casa.

La técnica consiste en envolver las macetas con papel aluminio, una práctica que ayuda a reducir la temperatura del recipiente y a mantener más protegido el sistema radicular de las plantas.

Por qué recomiendan colocar papel aluminio en las macetas

El principal beneficio del papel aluminio es su capacidad para reflejar la radiación térmica. En lugar de absorber el calor, como ocurre con muchos materiales, desvía gran parte de la energía solar y evita que el recipiente se recaliente.

Esto permite que la tierra conserve una temperatura más estable durante las horas de mayor exposición al sol, reduciendo el estrés que sufren las raíces y favoreciendo el desarrollo de la planta.

Según especialistas en jardinería, este método puede resultar especialmente útil en macetas expuestas durante varias horas al sol directo, una situación frecuente en balcones y terrazas.

Cómo ayuda a proteger las raíces

Cuando una maceta recibe calor intenso durante gran parte del día, las paredes del recipiente pueden alcanzar temperaturas elevadas y transmitir ese calor al sustrato.

Es una solución económica y cada vez más popular entre quienes cultivan en balcones, patios o terrazas. Cómo funciona y qué beneficios aporta.

Al cubrir la superficie exterior con papel aluminio, una parte importante de la radiación rebota antes de llegar a la maceta. Como consecuencia, las raíces permanecen más resguardadas y el suelo conserva mejor la humedad.

Sin embargo, los expertos aclaran que esta técnica no reemplaza otros cuidados fundamentales, como el riego adecuado o la ubicación estratégica de las plantas durante las jornadas más calurosas.

Qué precauciones hay que tener

Aunque se trata de un recurso seguro para el uso doméstico, se recomienda evitar que el papel aluminio permanezca sumergido en agua de forma constante.

Por eso, en los casos en que las macetas se apoyan sobre bandejas con agua, lo ideal es que el aluminio quede por encima del nivel del líquido.

La medida busca minimizar cualquier posibilidad de transferencia de partículas al sustrato, especialmente en plantas sensibles o cultivadas en condiciones de elevada acidez.

Otros trucos para proteger las plantas del calor

Además del uso de papel aluminio, los especialistas sugieren aplicar otras estrategias para reducir el impacto de las altas temperaturas:

Colocar una capa de corteza, piedras o virutas de madera sobre la tierra.

Mantener una correcta hidratación del sustrato.

Evitar macetas negras o de colores muy oscuros.

Trasladar las plantas a la sombra durante las horas de mayor radiación solar.

Revisar con frecuencia el estado de las hojas y las raíces.

Combinadas, estas medidas ayudan a conservar la humedad, disminuir el calentamiento de la tierra y mejorar las condiciones para que las plantas crezcan saludables incluso durante los períodos más calurosos del año.