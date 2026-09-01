El shampoo forma parte de la rutina diaria de cuidado capilar y cumple un papel fundamental en la eliminación de grasa, impurezas y residuos que se acumulan en el cuero cabelludo. Además de los productos tradicionales, en los últimos años comenzaron a difundirse distintas alternativas caseras que prometen mejorar el aspecto del cabello de manera sencilla.

Aunque existen shampoos desarrollados para necesidades específicas, según el tipo y las características del pelo, un truco que ganó popularidad en redes sociales consiste en agregar una cucharada de azúcar al producto antes de usarlo. Quienes lo utilizan aseguran que esta combinación ayuda a que el cabello luzca más limpio, suave y brillante después del lavado.

¿Cuál es la utilidad del shampoo?

La función principal del shampoo es mantener una adecuada higiene capilar, retirando:

Exceso de sebo

Células muertas

Restos de productos como geles, lacas o cremas para peinar

No obstante, cada persona debe elegir un shampoo acorde con las características de su cabello, ya que no todas las fórmulas ofrecen los mismos beneficios para todos los tipos de cuero cabelludo.

Colocar una cucharada de azúcar en el shampoo: para qué sirve y por qué todos lo recomiendan Generado con IA.

¿Para qué sirve agregar azúcar al shampoo?

Al mezclar una cucharada de azúcar con la cantidad habitual de shampoo, los pequeños cristales actúan como un exfoliante suave. Durante el masaje del cuero cabelludo, ayudan a desprender células muertas, exceso de grasa y residuos de productos de peinado que, en ocasiones, no se eliminan por completo con un lavado convencional.

Esta exfoliación también puede favorecer una limpieza más profunda de los poros del cuero cabelludo, lo que contribuye a mantener un ambiente más saludable para el crecimiento del cabello.

¿Cómo aplicar azúcar al shampoo?

Para utilizar este método casero, se recomienda mezclar una cucharada de azúcar con la porción de shampoo que se usará en ese lavado y aplicarlo con suaves masajes.

Debido a su efecto exfoliante, lo aconsejable es realizar este procedimiento una vez cada 15 días, evitando usarlo con mayor frecuencia para no irritar el cuero cabelludo.