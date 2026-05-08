La humedad es uno de los principales problemas en las casas y departamentos. La condensación de agua no solo mancha las paredes, sino que puede generar moho que se traduzca en afecciones cardiorrespiratorias y alergias. Antes de ir a comprar una pintura impermeable o llamar a un plomero. es clave detectar de dónde proviene y si hay filtraciones en los ladrillos. Este truco casero con papel aluminio permite saber exactamente qué tipo de humedad hay para actuar con claridad. Esta alternativa casera no soluciona el problema de la humedad, pero permite diagnosticar el problema. El papel aluminio funciona como una barrera de vapor, lo que significa que al pegarlo contra el techo obliga a condensar el agua en un solo lugar. El paso a paso es el siguiente: Una vez transcurridas las 48 horas se debe retirar con cuidado el papel aluminio. Es clave saber cómo leer los resultados para un diagnóstico correcto. Los resultados pueden ser los siguientes: La presencia de humedad no solo daña la estética del hogar, sino que expone a las familias a una serie de riesgos: