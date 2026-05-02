Antes de poner la carne, hay un paso que miles de argentinos incorporaron al ritual de asado y que muy pocos conocían hasta hace poco: frotar un cubo de hielo directamente sobre la parrilla caliente. El resultado sorprende, pero su explicación es más fácil de lo que parece. El truco aprovecha el choque térmico entre el hielo y el hierro caliente. Cuando el agua fría toca la superficie a alta temperatura, genera vapor que desprende los residuos carbonizados de asados anteriores sin necesidad de cepillo ni productos químicos. El cepillo metálico es el método clásico, sin embargo, tiene una desventaja importante: deja cerdas de metal sobre la parrilla que pueden terminar en la comida. El hielo, en cambio, no deja ningún residuo. El paso a paso es el siguiente: El vapor que genera el hielo afloja la grasa quemada y los restos de proteína sin dañar el metal. En este contexto, también funciona como un primer paso de higiene preventiva antes de que la carne entre en contacto con la superficie. Una vez que la parrilla está limpia, el metal queda a la temperatura ideal para sellar la carne de forma pareja. Si bien el hielo baja levemente la temperatura superficial, el calor acumulado la recupera en menos de dos minutos. El truco tiene, además, un beneficio extra: reduce el humo negro al inicio de la cocción, porque elimina la grasa vieja que es la principal causa de ese humo excesivo. En conclusión, es un método que no requiere ningún elemento raro, está al alcance de cualquiera y, según quienes ya lo adoptaron, mejora tanto la limpieza como el resultado final del asado.