La comida picante dejó de ser solo una costumbre gastronómica cultural para convertirse en objeto de estudio científico. Varios estudios publicados en los últimos años confirmaron que consumirla con regularidad tiene efectos concretos sobre el organismo, algunos de ellos sorprendieron a más de uno. El compuesto responsable de casi todos esos beneficios es la capsaicina, la sustancia activa presente en los ajíes, chiles y pimientos picantes. Actúa sobre receptores específicos del sistema nervioso y desencadena una serie de respuestas fisiológicas que van mucho más allá del ardor. El beneficio más documentado es su impacto en el estado de ánimo. Un estudio publicado en Physiology & Behavior comprobó que la capsaicina estimula la liberación de endorfinas y serotonina, los mismos neurotransmisores que activa el ejercicio físico. El efecto es breve pero real: genera una sensación de bienestar post ingesta que muchas personas describen como euforia leve. Asimismo, la comida picante, en dosis medidas, aportan otros beneficios con respaldo científico: No existe una dosis universal, pero los estudios más citados trabajaron con consumos de entre 1 y 4 gramos de ají picante por día, equivalentes a media a dos porciones pequeñas de chile fresco. En este sentido, la frecuencia importa más que la cantidad puntual. Consumirlo tres o cuatro veces por semana mostró mejores resultados metabólicos que hacerlo de forma esporádica y en grandes cantidades. Sin embargo, el picante no es para todos ni en todo momento. Puede ser perjudicial en estos contextos: En conclusión, la comida picante con capsaicina tiene beneficios reales y documentados para el cuerpo, siempre que el consumo sea moderado y la persona no tenga condiciones digestivas previas.