Enterró tubos en el patio y logró enfriar su casa sin aire acondicionado gracias a una técnica milenaria de la geotermia

Frente a las intensas olas de calor y el elevado costo de la energía eléctrica, un proyecto casero ha captado la atención global al demostrar que es posible acondicionar un hogar de manera sostenible.

Un creador de contenido aplicó la inercia térmica enterrando conductos en su terreno para acondicionar su vivienda sin gastar de más. Este ingenioso método, basado en la geotermia de los flujos de aire y principios físicos bioclimáticos, logra regular la temperatura de los ambientes de forma natural.

Enterró tubos en el patio y logró enfriar su casa sin aire acondicionado gracias a una técnica milenaria de la geotermia YouTube - Permacultura Holistica

¿Cómo es esta técnica de tubos para enfriar la casa y por qué funciona?

La solución implementada corresponde a lo que técnicamente se conoce como pozo canadiense o pozo provenzal, una estrategia de arquitectura bioclimática que aprovecha la temperatura estable del subsuelo. De acuerdo con el portal especializado EcoInventos, la tierra, a partir de cierta profundidad (entre 1.5 y 4 metros), mantiene una temperatura prácticamente constante a lo largo de todo el año, sin verse afectada por las variaciones climáticas de la superficie.

El sistema utiliza la geotermia de un circuito de tuberías enterradas: el aire caliente del exterior ingresa por una toma, viaja por el trazado subterráneo y cede calor al suelo. Al llegar al interior de la vivienda, el flujo de aire entra atemperado, logrando refrescar las habitaciones en verano sin recurrir a un compresor ni a gases refrigerantes. En invierno, el proceso se invierte, precalentando el aire frío exterior antes de que ingrese a la casa.

¿Quién está detrás de este proyecto y cuáles fueron sus resultados?

La experiencia cobró notoriedad pública a raíz de los videos documentales publicados por Gabriel Fortes en su canal de YouTube, Permacultura Holística. El divulgador registró el proceso completo de diseño, excavación e instalación de los tubos bajo el patio de su vivienda.

Según detalló en su canal y replicó EcoInventos, los resultados prácticos son notables:

Inercia térmica: en días donde la temperatura exterior sobrepasaba los 35 °C, el aire impulsado desde el subsuelo ingresaba a la casa en un rango de 22 a 26 °C.

Eficiencia continua: el proyecto, iniciado en 2022 y completado hacia 2026, permitió climatizar las habitaciones principales y reducir significativamente el uso de sistemas tradicionales.

Integración pasiva: funciona de manera autónoma mediante convección natural o apoyado por extractores de baja potencia.

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¿Cuánto dinero y energía permite ahorrar este sistema geotérmico?

El principal atractivo de esta climatización pasiva es su impacto mínimo en la factura de luz. Al prescindir de motores de alta potencia, el consumo energético se reduce drásticamente.

Ahorro eléctrico: si la circulación natural requiere asistencia, solo se necesita un pequeño ventilador de bajo consumo para mover el caudal de aire.

Menor desgaste: en zonas con temperaturas extremas que superan los 40 °C, el pozo canadiense actúa como un preenfriador, disminuyendo las horas de uso del aire acondicionado estándar y prolongando su vida útil.

¿Qué precauciones hay que tener al instalarlo en el hogar?

Pese a ser una alternativa ecológica altamente eficiente, su instalación requiere una planificación precisa para evitar problemas operativos o de humedad. Según aconsejan los especialistas en arquitectura sostenible citados por EcoInventos, se deben considerar los siguientes factores técnicos: