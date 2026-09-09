Poner una bolsa de plástico en la escoba antes de barrer: por qué recomiendan hacerlo en casa y para qué sirve

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Barrer parece una tarea sencilla, pero hay residuos que se resisten a terminar en la pala. Los cabellos, pelos de mascotas y pelusas pueden quedar atrapados entre las cerdas de la escoba o desplazarse de un lugar a otro con cada pasada.

Frente a este problema, se popularizó un truco que solo requiere un elemento habitual en muchos hogares, una bolsa de plástico. La idea es cubrir con ella las cerdas antes de comenzar la limpieza para facilitar la recolección de determinados residuos.

Por qué sirve poner una bolsa de plástico en la escoba

El secreto de esta técnica está en el comportamiento del plástico. El roce entre determinados materiales puede producir electricidad estática, haciendo que objetos muy livianos sean atraídos hacia una superficie cargada.

Al desplazar la escoba cubierta con plástico sobre el piso, este fenómeno puede contribuir a que cabellos, pelos, pelusas y otras partículas pequeñas se adhieran a la bolsa, en lugar de enredarse constantemente entre las cerdas.

Esto puede hacer que el barrido resulte más práctico, especialmente cuando hay mascotas o personas de cabello largo en casa. Además, al finalizar, resulta más sencillo retirar parte de la suciedad acumulada sin tener que limpiar pelo por pelo la escoba.

Bolsa en la escoba: dónde puede resultar más útil este truco

La técnica también puede ser una aliada para alcanzar aquellos rincones donde la suciedad suele pasar inadvertida. Al conservar el mango y la forma de la escoba, es posible introducirla debajo de camas, sillones, mesas y muebles bajos.

Poner una bolsa de plástico en la escoba antes de barrer: por qué recomiendan hacerlo en casa y para qué sirve

Precisamente en esos sectores suelen concentrarse pequeñas acumulaciones de polvo, cabellos y pelusas que pueden ser difíciles de alcanzar con otros elementos.

El método puede probarse en superficies como cerámica, porcelanato, vinilo, madera o pisos laminados. Sin embargo, conviene realizar movimientos suaves y comprobar previamente que tanto la bolsa como el piso estén libres de elementos que puedan rayar superficies delicadas.

Cómo hacer el truco de la bolsa de plástico y la escoba

No es necesario modificar la escoba ni comprar accesorios específicos. Basta con reutilizar una bolsa limpia, seca y lo suficientemente grande como para cubrir por completo las cerdas.

El procedimiento consiste en:

Colocar la bolsa desde abajo hasta cubrir toda la cabeza de la escoba. Llevar las asas hacia el mango y sujetarlas con un nudo para impedir que se mueva. Extender bien el plástico alrededor de las cerdas para que no quede demasiado flojo. Barrer normalmente, prestando especial atención a las zonas donde se acumulan pelos y pelusas. Una vez terminada la limpieza, retirar la bolsa con cuidado para evitar que los residuos vuelvan a caer al piso. Eliminar la suciedad recogida y, si la bolsa permanece limpia y en buen estado, reservarla para otro uso.

Por qué puede ser útil en las casas con mascotas

Los pelos de perros y gatos suelen ser especialmente difíciles de recoger con una escoba convencional porque pueden quedar enganchados en las cerdas y obligar a limpiarlas repetidamente.

El plástico puede ayudar a concentrar estos residuos durante el barrido y simplificar su posterior retiro. También puede ser práctico para juntar cabellos que se acumulan en dormitorios, baños y otros ambientes.

De todos modos, se trata de un complemento para la limpieza cotidiana y no de un reemplazo de la aspiradora, el trapeado u otros métodos de limpieza profunda. Su principal ventaja está en aprovechar un objeto que ya está disponible en casa para resolver una de las partes más incómodas del barrido.