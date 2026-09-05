Poner una moneda arriba del router de WiFi | Para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

El router constituye el artefacto central que propaga la señal de internet en el domicilio, posibilitando la conexión de teléfonos móviles, computadoras y otros dispositivos. No obstante, su operatividad puede verse influenciada por diversos factores tales como la localización, los objetos circundantes o las interferencias.

Por tal razón, existen múltiples trucos caseros que circulan en las plataformas digitales para optimizar el rendimiento de manera sencilla. Uno de los más difundidos sugiere colocar una moneda sobre el módem o router para aumentar la potencia del WiFi y evitar interrupciones o lentitud en su funcionamiento.

¿Poner una moneda encima del módem mejora la señal WiFi en casa?

Tener una inadecuada señal de WiFi en el hogar puede convertirse en un problema habitual, particularmente cuando se depende de internet para realizar trabajos, estudiar o disfrutar de contenido que requiere conectividad.

En esta línea, existe un método que podría ayudar a mejorar la conexión y únicamente se necesita una moneda.

Cada vez más personas recurren a métodos caseros para intentar mejorar la señal de internet en el hogar. IA

El argumento primordial de quienes proponen colocar una moneda sobre el módem radica en que el metal de la moneda podría influir en la distribución de la señal WiFi en el interior del hogar, facilitando el redireccionamiento de las ondas hacia áreas específicas.

De acuerdo con esta hipótesis, la moneda actuaría como un dispositivo capaz de modificar el comportamiento de la señal, ampliando su alcance para que llegue con mayor fuerza y reduciendo las pérdidas que pudiera experimentar.

No obstante, es fundamental señalar que, desde una perspectiva tecnológica, no existe evidencia que valide esta afirmación. Aunque algunos usuarios pudieran experimentar beneficios, las mejoras en la señal de WiFi deben realizarse a través de la adecuada configuración del router.

Efectos de los objetos metálicos en la señal del router

Muchos especialistas en tecnología, telecomunicaciones e instalaciones de internet señalan que la colocación de objetos metálicos sobre o cercano al router no contribuye a mejorar la señal, sino que puede ocasionar interferencias.

Esto ocurre porque los metales tienden a bloquear o desviar las ondas electromagnéticas, impactando de manera negativa la calidad de la conexión.

Asimismo, la cobertura parcial del módem podría obstaculizar la ventilación de los equipos, produciendo fallas en el correcto funcionamiento durante períodos prolongados.

Por qué hay que poner una moneda en el router del Wifi y para qué lo recomiendan. Foto: ChatGPT

Factores que influyen en la potencia del WiFi y cómo mejorarlo

Existen diversos factores que pueden afectar la potencia de la señal del WiFi.

Con el objetivo de evitar pérdidas en la conexión, se dispone de una serie de estrategias que contribuyen a lograr una conexión considerablemente más estable.

Los consejos más eficaces para incrementar la intensidad de la señal Wi‑Fi

Evitar interferencias : mantenerlo alejado de elementos metálicos, muros densos y mobiliario voluminoso que obstaculicen la señal

: mantenerlo alejado de elementos metálicos, muros densos y mobiliario voluminoso que obstaculicen la señal Ubicación del módem : situarlo en una posición central y elevada para distribuir la señal eficazmente en toda la residencia

: situarlo en una posición central y elevada para distribuir la señal eficazmente en toda la residencia Distancia con otros equipos : colocarlo a una distancia considerable de electrodomésticos que puedan inducir interferencias en la conexión

: colocarlo a una distancia considerable de electrodomésticos que puedan inducir interferencias en la conexión Reinicio del dispositivo : apagar y encender el router de forma periódica contribuye a optimizar su rendimiento

: apagar y encender el router de forma periódica contribuye a optimizar su rendimiento Actualización del equipo : emplear dispositivos más recientes incrementa el alcance y la estabilidad del WiFi

: emplear dispositivos más recientes incrementa el alcance y la estabilidad del WiFi Uso de repetidores: integrar amplificadores permite extender la señal en residencias espaciosas o con múltiples habitaciones

Objetos metálicos pueden interferir y empeorar la conexión

De acuerdo con los especialistas en tecnología, existen espacios en el hogar donde no se debe colocar el router del wifi:

Ventanas , dado que las redes públicas pueden interferir con tu señal.

, dado que las redes públicas pueden interferir con tu señal. Cocina , puede causar interferencias y posibles accidentes.

, puede causar interferencias y posibles accidentes. Cerca de objetos metálicos grandes.

Sin embargo, expertos sugieren que los objetos metálicos no solo no mejoran la señal, sino que también ocasionan interferencias. Estas interferencias pueden hacer que la conexión sea más inestable y dificultar el acceso a internet, en lugar de facilitarlo como algunos usuarios esperan.

Además, cubrir el módem o router puede limitar la ventilación, lo que podría llevar a un sobrecalentamiento y fallas en el funcionamiento del equipo. Por lo tanto, es recomendable priorizar técnicas adecuadas de ubicación y configuración del dispositivo para asegurar una conexión óptima.