Ni vinagre ni bicarbonato | La forma correcta de quitar el SARRO de los orificios de la DUCHA e impedir disminuir la presión.

La acumulación de sarro en la ducha representa un inconveniente común en numerosos hogares. Con el uso constante, los minerales que se encuentran en el agua, tales como el calcio y el magnesio, tienden a adherirse a los pequeños orificios del cabezal, disminuyendo el flujo y ocasionando que el agua salga de manera irregular.

No obstante, aunque el vinagre y el bicarbonato son dos de los remedios caseros más frecuentemente empleados para eliminar estas incrustaciones, existe una alternativa que ha ganado notoriedad por su efectividad: el ácido cítrico, un compuesto que tiene la capacidad de disolver los depósitos de cal sin la necesidad de aplicar una fricción excesiva.

Además de restaurar un chorro de agua uniforme, este método casero contribuye a mantener el cabezal en mejores condiciones y a extender su vida útil.

Ni bicarbonato ni vinagre: la forma ideal de eliminar el sarro de los orificios de la ducha y evitar reducir la presión. Gemini.

Cómo eliminar el sarro del cabezal de la ducha con ácido cítrico

El ácido cítrico es un compuesto que puede hallarse en tiendas de productos de limpieza, ferreterías o establecimientos especializados. Por sus propiedades desincrustantes, se presenta como una opción eficaz para la eliminación de la acumulación de minerales.

En caso de que el cabezal no sea desmontable, es posible introducir la solución en una bolsa de plástico, sujetarla con una liga o banda elástica alrededor de la regadera y permitir que los orificios se mantengan sumergidos durante el mismo periodo de tiempo.

Para implementar este método, proceda de la siguiente manera:

Disuelva dos o tres cucharadas de ácido cítrico en un recipiente con agua tibia.

Retire el cabezal de la ducha, si el modelo lo permite.

Déjelo en remojo entre 30 minutos y una hora.

Utilice un cepillo de dientes viejo para eliminar los restos de sarro que permanezcan adheridos.

Enjuague con abundante agua antes de reinstalarlo.

¿Por qué aparece el sarro dental y cómo prevenirlo?

La aparición de sarro se encuentra vinculada a la dureza del agua. A medida que aumenta la concentración de calcio y magnesio, los minerales tienden a acumularse con mayor celeridad en las tuberías y en los orificios del cabezal de la ducha.

Realizar un mantenimiento periódico no solo contribuye a prevenir la acumulación de cal, sino que también permite preservar una óptima presión de agua y prolongar el adecuado funcionamiento de la ducha.

Para evitar que el inconveniente se repita, los especialistas sugieren: