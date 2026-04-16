La Torre Espacial del Parque de la Ciudad volverá a estar en el centro de la escena tras un anuncio clave del Gobierno porteño. Después de más de dos décadas sin funcionar como mirador público, el icónico ícono de Villa Soldati será modernizado con nuevos ascensores. El proyecto contempla una inversión estimada en $3.500 millones y apunta a recuperar una de las estructuras más emblemáticas de Buenos Aires. La iniciativa abre la puerta a una futura reapertura para visitas, con una vista privilegiada de la ciudad. El plan incluye la instalación de dos ascensores de alta velocidad que reemplazarán a los equipos actuales, considerados obsoletos. Para eso, se desmontarán las cabinas, motores y sistemas instalados desde la década de 1980. Los nuevos elevadores tendrán capacidad para 24 personas y recorrerán unos 176 metros, conectando distintos niveles de la torre. Además, incorporarán tecnología moderna que permitirá un funcionamiento más eficiente y seguro. El sistema operará de forma automática con control inteligente, registro de fallas y un rendimiento energético muy superior al actual. También contará con mecanismos de seguridad avanzados y cumplimiento de normas nacionales e internacionales. En una primera etapa, los nuevos ascensores serán utilizados para tareas técnicas y de mantenimiento. Esto incluye trabajos sobre la estructura de la torre y sus antenas. Sin embargo, la modernización deja abierta la posibilidad de reabrir el mirador al público en el futuro. De concretarse, volvería a ofrecer una de las vistas más altas de toda la Ciudad de Buenos Aires. La Torre Espacial fue durante años uno de los principales atractivos del antiguo parque Interama. Su cierre en 2003 marcó el fin de una etapa, aunque tuvo algunas reaperturas parciales entre 2011 y 2017 y una vez finalizado el proyecto, podrá ser utilizada nuevamente. La iniciativa está a cargo del Ministerio de Movilidad e Infraestructura y prevé la apertura de ofertas en mayo para avanzar con la obra. Además de los ascensores, se realizarán estudios estructurales en la base de la torre. Estos trabajos buscarán evaluar el estado de los tensores y anclajes, afectados por el paso del tiempo. El objetivo es garantizar la seguridad y prolongar la vida útil de la estructura. Inaugurada en 1985, la Torre Espacial forma parte del patrimonio cultural de la ciudad. Su recuperación representa un paso importante para revalorizar el Parque de la Ciudad y recuperar uno de sus símbolos más reconocidos.