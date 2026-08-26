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La técnica de hervir cáscara de limón, canela y jengibre se presenta como una alternativa casera para perfumar el hogar de manera natural, utilizando ingredientes accesibles y evitando el uso de aerosoles o fragancias artificiales.
Este procedimiento se utiliza principalmente para mejorar el olor de la casa, especialmente en la cocina o en espacios cerrados, dado que el vapor generado libera aromas cítricos y especiados que contribuyen a una atmósfera de frescura en el ambiente.
Cuáles son los beneficios de hervir cáscara de limón, canela y jengibre
La combinación funciona por contraste aromático: el limón aporta un aroma fresco y limpio; la canela suma una nota cálida y especiada; y el jengibre agrega intensidad. Juntos generan un perfume equilibrado que resulta agradable para la mayoría de los hogares.
Además, es una alternativa accesible y sustentable. Se aprovechan cáscaras que suelen desecharse y se puede regular la intensidad del aroma según la cantidad de ingredientes y el tiempo de calentado.
Forma de uso del aromatizante en el hogar
El uso recomendado es colocar en una olla:
- 3 a 4 tazas de agua
- cáscara de 1 limón
- 1 rama de canela
- 3 o 4 rodajas de jengibre
Importante: la preparación no debe dejarse sin supervisión y se aconseja apagarlo si se sale de la cocina