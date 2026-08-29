Es uno de los objetos más usados del mundo: está en la mochila, en el escritorio, en la cartera y en el bolsillo de cualquier oficina.

Sin embargo, pocas personas se detuvieron alguna vez a observar un detalle presente en la tapa de la mayoría de los bolígrafos: un pequeño agujero que, lejos de ser casual, cumple una función esencial que puede salvar vidas.

El origen del agujero en la tapa de la birome

El diseño se popularizó en 1991, cuando la marca BIC lo incorporó a sus modelos más vendidos como respuesta a un problema de seguridad detectado en todo el mundo: la ingesta accidental de tapas de bolígrafos, especialmente por parte de niños.

A partir de ese momento, buena parte de la industria adoptó el mismo criterio y hoy el orificio es un estándar en gran cantidad de marcas.

Vale recordar que el bolígrafo, tal como se lo conoce hoy, fue inventado por el periodista húngaro-argentino Ladislao José Bíró, quien patentó su diseño en Buenos Aires en 1943. Ese origen explica por qué en la Argentina se lo conoce popularmente como “birome”.

Prevenir la asfixia, la función principal

Es habitual que, sobre todo los chicos, se lleven la tapa del bolígrafo a la boca mientras estudian o se distraen, con el riesgo de tragarla por accidente. Para ese escenario está pensado el agujero: si la tapa queda alojada en la garganta, el orificio permite el paso del aire y evita una obstrucción total de las vías respiratorias, lo que le da a la persona una chance de seguir respirando mientras recibe atención médica.

Esta característica no es arbitraria: responde a normativas internacionales de seguridad para objetos pequeños de uso cotidiano, que buscan reducir accidentes domésticos y escolares vinculados a la ingesta de piezas plásticas.

Una función técnica además de la de seguridad

Más allá de su rol como medida de prevención, el orificio también cumple un propósito vinculado al funcionamiento del propio bolígrafo. Al equilibrar la presión del aire dentro del cuerpo de la birome, ayuda a que la tinta fluya de manera pareja y evita irregularidades o pequeños derrames al destapar el instrumento después de un uso prolongado.

Además, contribuye a que la tinta se conserve en mejores condiciones: al ventilar mínimamente el interior de la tapa, reduce la condensación de humedad que, con el tiempo, podría secar la punta o afectar la calidad de la escritura.

Un detalle mínimo con doble propósito

Lo que para muchos pasa completamente inadvertido termina siendo, en definitiva, una combinación de ingeniería y seguridad: un mismo orificio que protege la vida de quien lo usa y, al mismo tiempo, mejora el rendimiento de uno de los objetos más simples y masivos jamás fabricados.