Poner bicarbonato y vinagre en el desagüe del baño: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Cristina Hoyos, dermatóloga, aclara para qué sirve la Nivea de pote azul: “Aporta alivio al mejorar la hidratación y reducir tirantez”

Los malos olores que aparecen en el baño no siempre desaparecen con la limpieza habitual. En algunos casos, el problema puede estar dentro del desagüe, donde con el uso cotidiano se acumulan restos de jabón, cabello, grasa y otros residuos.

Una alternativa casera muy conocida consiste en colocar bicarbonato de sodio y vinagre blanco en el desagüe. La reacción efervescente que se produce al combinar ambos ingredientes puede contribuir a movilizar y desprender parte de la suciedad adherida, facilitando su posterior eliminación con agua.

Para qué sirve poner bicarbonato y vinagre en el desagüe

Este procedimiento puede resultar útil principalmente cuando el olor está relacionado con residuos orgánicos o depósitos acumulados dentro de la tubería. No obstante, no reemplaza una limpieza mecánica ni soluciona obstrucciones importantes.

Una forma habitual de realizarlo es:

Colocar aproximadamente media taza de bicarbonato de sodio en el desagüe. Añadir media taza de vinagre blanco. Cubrir la abertura y dejar actuar durante unos 15 minutos. Finalizar dejando correr agua caliente para arrastrar los residuos que se hayan desprendido.

La efervescencia es consecuencia de una reacción química entre el ácido del vinagre y el bicarbonato. Su utilidad práctica está principalmente en la acción física de las burbujas y el arrastre posterior, por lo que no debe considerarse un método capaz de resolver cualquier problema de cañerías.

Cuándo este truco no solucionará el mal olor

Hay que tener en cuenta que no todos los olores provenientes del desagüe se deben a suciedad acumulada. Cuando un baño permanece mucho tiempo sin utilizarse, por ejemplo, el agua del sifón puede evaporarse y permitir que los gases de la red sanitaria ingresen al ambiente.

Poner bicarbonato y vinagre en el desagüe del baño: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Chat GPT / El Cronista USA

En ese caso, la solución puede ser simplemente hacer correr agua para volver a llenar el sifón. Si el olor persiste pese a la limpieza y al uso regular del desagüe, puede existir un problema en la instalación que requiera la revisión de un profesional.

Además, no se debe aplicar bicarbonato y vinagre si previamente se utilizó un destapacaños químico y todavía puede quedar producto en la tubería, ya que la combinación de diferentes sustancias puede provocar reacciones peligrosas.