A simple vista pueden parecer exactamente lo mismo: ambos tienen una rosca y sirven para unir piezas. Sin embargo, un tornillo y un perno no cumplen la misma función y utilizarlos de manera incorrecta puede afectar la resistencia y la seguridad de una unión.

Aunque muchas personas usan ambos términos como sinónimos, existen diferencias importantes en su diseño, la forma en que trabajan y los lugares donde se emplean.

Conocerlas resulta útil tanto para realizar reparaciones en casa como para entender por qué cada uno está pensado para un tipo de trabajo específico.

Pocos lo saben: cuál es la diferencia entre un tornillo y un perno y por qué no son lo mismo

¿Cuál es la diferencia entre un tornillo y un perno?

La principal diferencia entre un tornillo y un perno está en la forma en que se fijan y soportan las cargas .

El tornillo está diseñado para enroscarse directamente en un material o en una pieza que ya tiene una rosca interna. Gracias a sus filetes, puede sujetarse por sí mismo sin necesidad de una tuerca en muchos casos.

Por el contrario, el perno necesita trabajar junto con una tuerca. Se introduce a través de un orificio liso y luego se asegura ajustando la tuerca del otro lado. De esta manera, ambas piezas comprimen los materiales y generan una unión mucho más resistente.

En términos generales:

Tornillo: se enrosca directamente en el material o en una rosca existente.

Perno: atraviesa las piezas y se fija con una tuerca.

¿Para qué se usa cada uno y cuándo conviene elegirlos?

Los tornillos son ideales para trabajos de carpintería, muebles, electrodomésticos, placas de yeso, plásticos y distintas tareas de bricolaje. Son rápidos de colocar y, en muchos casos, pueden instalarse únicamente con un destornillador o un taladro.

Los pernos, en cambio, se utilizan cuando la unión debe soportar grandes esfuerzos mecánicos o vibraciones constantes. Por eso son comunes en:

Estructuras metálicas.

Automóviles y motocicletas.

Maquinaria industrial.

Puentes y construcciones.

Equipos pesados.

Como el ajuste depende de una tuerca, los pernos distribuyen mejor la fuerza y ofrecen una fijación más robusta, especialmente cuando las piezas están sometidas a movimientos o cargas elevadas.

Cómo identificar un tornillo y un perno en segundos

Aunque ambos tienen una apariencia similar, existen detalles que ayudan a diferenciarlos fácilmente.

Un tornillo suele tener una punta diseñada para facilitar su ingreso en el material y una cabeza preparada para ser accionada con destornilladores o puntas especiales . Además, gran parte de su capacidad de sujeción proviene de la rosca que se “agarra” al material.

El perno, por su parte, generalmente tiene una punta plana y un cuerpo pensado para atravesar completamente las piezas antes de recibir una tuerca . Su resistencia depende del conjunto formado por el perno, la tuerca y, en muchos casos, una arandela que ayuda a distribuir la presión.