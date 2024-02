Plantfulness: qué es y cómo esta técnica de meditación te puede ayudar a combatir la ansiedad

Las plantas decoran interiores de las casas, oficinas, jardines, producen alimentos, curan enfermedades y son fundamentales para el medio ambiente. Además de todas estas propiedades tan importantes para nuestras vidas, su cuidado impacta de forma positiva en nuestros organismos.



Según estudios realizados recientemente, la presencia y cuidado de plantas ayuda a reducir niveles de ansiedad, depresión y estrés, generando sensación de paz y felicidad.

Los proyectos que se proponen reducir el ruido que hacen los aviones para que afecte menos a la gente que vive cerca de los aeropuertos

La clave para tener una buena memoria es olvidarse cosas, según los especialistas

De eta forma surgió el plantfulness, una técnica que combina el contacto con las plantas y meditación, en pos de mejorar el estado de ánimo y por consiguiente, la calidad de vida de las personas.

Las plantas otorgan sentimientos de bienestar. (Foto: Pixabay).

Estrés y ansiedad: estudios científicos afirman que las plantas ayudan a combatirlos

Un estudio de la Universidad de Essex, Reino Unido , descubrió que las personas que visitan a menudo espacios verdes tienen niveles un 20% menores de estrés y ansiedad.





, descubrió que las personas que visitan a menudo tienen niveles un 20% menores de estrés y ansiedad. CNN Health, Holanda , determinó que si dedicás media hora diaria a atender tu jardín y tus plantas reduce significativamente los niveles de cortisol.





, determinó que si dedicás media hora diaria a atender tu jardín y tus plantas reduce significativamente los niveles de cortisol. Una investigación realizada por la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, registró que los trabajadores que poseen plantas en sus oficinas, tienen un nivel del 15% más alto de bienestar emocional en comparación de los que no tienen.

Estrés y ansiedad: ¿qué es el plantfulness?

El término deriva de mindfulness, que es traducido al español de forma compuesta a falta de una palabra que equipare el significado original. Las traducciones más frecuentes son atención plena, plena conciencia, presencia mental, entre otras.

Esta técnica de meditación dedicada a combatir la ansiedad en combinación con las plantas para mejorar la experiencia de bienestar toma el nombre de plantfulness.

El proceso del mindfulness es ser consciente y poner completa atención a los sentimientos, ya sea a través del yoga, meditación o cualquier otra actividad que provoque relajación y paz.

El plantfulness tiene un sentido similar, se trata del tiempo y los momentos que le dedicás a las plantas mientras las cuidás. La atención que ponés al podarlas, el cambio de abono, riego, la búsqueda de plagas y todas las tareas que llevás a cabo para que tus plantas estén sanas y saludables.

Cuidar las plantas de forma consciente te hará conectar con ellas (Fuente: Freepik)

Plantfulness: practicá esta técnica y mejorá tu estado de ánimo

Antes de empezar con el plantfulness tenés que saber que no te tenés que exigir demasiado, tené presente que es una técnica de relajación y si experimentás estrés la práctica pierde sentido, así que tomate tu tiempo y andá poco a poco.

Contemplación . No hay una sola manera de practicar plantfulness , ya que la simple contemplación y observación de las plantas, puede ayudarte a desconectar de tus problemas y de la ansiedad o sensación negativa que experimentes en el momento. El punto es descansar la vista y la mente.





. No hay una sola manera de practicar , ya que la simple contemplación y observación de las plantas, puede ayudarte a desconectar de tus o sensación negativa que experimentes en el momento. El punto es descansar la vista y la mente. Contacto con las plantas. Aprendé a regar hasta estar en contacto con las plantas a través de tus manos. Sembrá, podá y conocé las distintas texturas y formas. El hecho de cuidar las plantas de forma consciente te hará conectar con ellas

El plantfulness lleva su tiempo, así que es necesario tener paciencia y comprender que no todo depende de vos, habrá veces que alguna plantita morirá y no pasa nada, esto no quiere decir que no podés seguir, es parte del proceso, sobre todo de aprender a conocer mejor a tus plantas y a vos mismo.

Diversos estudios comprobaron que el contacto directo con las plantas reduce la ansiedad. (Foto: Freepik).

Si es la primera vez cuidando plantas, empezá con dos o tres que sean fáciles de mantener, y averiguá si se adaptan al ambiente en el que vivís, como las condiciones climáticas y la luz.

La Nasa encontró una Supertierra en una galaxia lejana y los astrónomos aseguran que podría haber vida en ese planeta

El "planeta gemelo" de la Tierra: cómo sería la vida en Venus, según la ciencia

Tomate el tiempo de conocerlas y observarlas y visualizate en esta nueva etapa. Una vez que estés familiarizado con el cuidado, podés tener más plantas.

El plantfulness es una práctica amable y debe ser desarrollada como una técnica de apoyo que no sustituye a ninguna práctica de la medicina convencional.