Un país sudamericano proyectaría la construcción de un tren de alta velocidad que alcanzaría los 200 kilómetros por hora. Se trataría de una de las principales obras de infraestructura ferroviaria previstas en Perú, con una inversión estimada en u$s 6.500 millones.

El tren Lima-Ica buscaría mejorar la conexión entre ambas ciudades, reducir los tiempos de viaje y favorecer el desarrollo económico, turístico y comercial de la costa central peruana.

Cómo sería el ferrocarril de alta velocidad en Sudamérica

El proyecto se desarrollaría con tecnología ferroviaria de origen chino y tendría como objetivo fortalecer la conectividad entre Lima y la región de Ica.

El trazado alcanzaría aproximadamente 323 kilómetros y recorrería la costa central de Perú. El viaje entre ambas ciudades demandaría unas dos horas y media, frente a las aproximadamente cuatro horas y media que actualmente insumiría el trayecto por carretera.

La inversión estimada ascendería a u$s 6.500 millones. Aunque China se encontraría entre los países interesados en participar del proyecto, también se habrían presentado propuestas técnicas no vinculantes de Alemania, Canadá, Corea del Sur, España, Francia, India, Japón y Reino Unido.

Según las previsiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la ejecución de la obra demandaría entre seis y siete años. El expediente técnico estaría previsto para 2027, mientras que la finalización de los trabajos se proyectaría para 2032.

El nuevo tren que conectaría la costa sur de Perú

El ferrocarril contaría con 15 estaciones y permitiría conectar distintas localidades de la costa sur peruana con Lima e Ica.

De acuerdo con las estimaciones oficiales del proyecto, el servicio transportaría alrededor de 45.000 pasajeros por día. La infraestructura incluiría aproximadamente 47 kilómetros de viaductos y 32 kilómetros de túneles, necesarios para atravesar las características geográficas del recorrido.

Con una velocidad máxima prevista de 200 kilómetros por hora, el tren reduciría considerablemente el tiempo necesario para trasladarse entre Lima e Ica.

El tren eléctrico que conectaría con el Aeropuerto de Pisco

Uno de los puntos destacados de la iniciativa sería su conexión con el Aeropuerto Internacional de Pisco, que permitiría mejorar la vinculación entre el sistema ferroviario y el transporte aéreo de la región.

El tren funcionaría con energía eléctrica y contaría con sistemas de seguridad y monitoreo en tiempo real destinados a supervisar la operación y garantizar las condiciones de funcionamiento del servicio.

La nueva conexión también buscaría facilitar el movimiento de pasajeros y mercancías, con un posible impacto sobre el turismo y la actividad comercial de las localidades ubicadas a lo largo del recorrido.

Una inversión de u$s 6.500 millones en infraestructura

La construcción del ferrocarril también tendría un impacto sobre el mercado laboral. Según las estimaciones vinculadas al proyecto, la etapa de ejecución generaría alrededor de 10.000 puestos de trabajo.

A largo plazo, la infraestructura buscaría favorecer nuevas inversiones en las zonas conectadas por el tren, especialmente en actividades vinculadas con el turismo, el comercio y los servicios.

Las estaciones se proyectarían con infraestructura moderna y accesible, mientras que el funcionamiento eléctrico del ferrocarril apuntaría a reducir el impacto ambiental asociado al transporte tradicional.