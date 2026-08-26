Hallazgo del siglo en Turquía: descubren una escultura perdida de más de 10.000 años de antigüedad. (Fuente: Shutterstock).

Un equipo de arqueólogos ha hallado en Karahantepe, en el sureste de Turquía, una escultura de unos 11.000 años de antigüedad que representa a una persona a lomos de un leopardo. La pieza mide aproximadamente 70 centímetros de altura y combina en una misma composición una figura humana y otra animal.

El ministro de Cultura y Turismo de Turquía, Mehmet Nuri Ersoy, anunció el descubrimiento y destacó que se trata de una representación inédita hasta ahora. “En Karahantepe hemos sacado a la luz una escultura única de 11.000 años de antigüedad”, indicó en su mensaje publicado en redes sociales.

Hallan en Turquía escultura de 11.000 años que representa a una persona sobre un leopardo. X/ @MehmetNuriErsoy

Una escultura de 11.000 años con una representación inédita

La pieza fue encontrada en el mismo lugar donde fue colocada hace aproximadamente 11.000 años. Según explicó Ersoy, estaba situada sobre un banco que se extiende a lo largo de la pared de una estructura de unos tres metros de diámetro.

El hallazgo destaca por la combinación de una figura humana y un animal en una misma composición, un estilo que, según el ministro, no había sido encontrado anteriormente. “ Creo que este descubrimiento, que abre la puerta a nuevas preguntas sobre los períodos más tempranos de la historia de la humanidad , provocará un amplio eco en el mundo científico ”, vaticinó Ersoy.

Karahantepe, uno de los grandes yacimientos del Neolítico

La excavación forma parte de los trabajos arqueológicos que Turquía desarrolla para estudiar el Neolítico de la región de Alta Mesopotamia, que comprende las tierras altas y la gran llanura del noroeste de Irak, el noreste de Siria y el sureste de Turquía.

Karahantepe está situado a unos 50 kilómetros de la ciudad de Şanliurfa. El yacimiento fue descubierto en 1997, aunque las excavaciones sistemáticas comenzaron en septiembre de 2019. El lugar está considerado, junto con Göbeklitepe, uno de los yacimientos neolíticos más antiguos conocidos del mundo.

Hallan en Turquía escultura de 11.000 años que representa a una persona sobre un leopardo. X/ @MehmetNuriErsoy

El antecedente de la estatua humana de 2,5 metros

Göbeklitepe se encuentra a unos 18 kilómetros de Şanlıurfa y, al igual que Karahantepe, ha proporcionado información relevante sobre las sociedades que habitaron la región durante las primeras fases del Neolítico.

Karahantepe ya había protagonizado otro descubrimiento destacado en 2023. En aquella ocasión, los arqueólogos encontraron una estatua humana de casi 2,5 metros de altura, considerada entonces la mayor escultura conocida de ese periodo.

El nuevo hallazgo de la persona sobre un leopardo amplía el conjunto de evidencias arqueológicas sobre las sociedades neolíticas de la región y plantea nuevas preguntas sobre las representaciones humanas y animales realizadas hace unos 11.000 años.