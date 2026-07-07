Al momento de comprar pollo en el supermercado o en la carnicería, muchas personas dudan entre elegir pechuga o patamuslo.

A simple vista puede parecer solo una cuestión de precio, pero existen otras diferencias claves como la composición nutricional, la forma en la que se preparan, entre otros.

Cuál es la diferencia entre la pechuga y la patamuslo

Una de las principales diferencias entre ambos cortes es de donde provienen. La pechuga proviene del pecho y se caracteriza por ser una carne blanca y magra con bajo contenido de grasa. Por su parte, la patamuslo es una carne un poco más oscura con mayor contenido de grasa intramuscular y más jugosa.

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Sus propias características las hacen mejores para ciertas cocciones. La pechuga ofrece un sabor más suave y una textura firme, pero requiere cuidado en la cocción para evitar que pierda jugosidad. De esta manera, es la más elegida para ser preparada en cocciones rápidas como a la sartén o en salteados.

La patamuslo tolera mejor cocciones prolongadas como guisos manteniendo una textura tierna y un sabor con más protagonismo.

Ambas opciones son buenas para sumar proteínas a la dieta, por lo que la elección dependerá del tipo de comida que se quiera preparar.

Diferencias en el valor nutricional de cada uno

Al comparar ambas piezas en crudo, cada 100 gramos de pechuga aportarán alrededor de 120 calorías cada 100 gramos, junto con entre 22 y 23 gramos de proteínas y apenas 2,5 a 3 gramos de grasa.

Por su parte, la patamuslo cada 100 gramos de carne cruda, sin piel y sin hueso, contienen aproximadamente 145 calorías, entre 18 y 19 gramos de proteínas y entre 8 y 9 gramos de grasa.

De esta manera, la tabla nutricional queda de la siguiente manera: