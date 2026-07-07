En esta noticia

Al momento de comprar pollo en el supermercado o en la carnicería, muchas personas dudan entre elegir pechuga o patamuslo.

A simple vista puede parecer solo una cuestión de precio, pero existen otras diferencias claves como la composición nutricional, la forma en la que se preparan, entre otros.

Te puede interesar

Se aproxima el diluvio del año con 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento

Te puede interesar

Pollo con piel amarilla o piel blanca: cuál es la diferencia y cuál conviene comprar

Cuál es la diferencia entre la pechuga y la patamuslo

Una de las principales diferencias entre ambos cortes es de donde provienen. La pechuga proviene del pecho y se caracteriza por ser una carne blanca y magra con bajo contenido de grasa. Por su parte, la patamuslo es una carne un poco más oscura con mayor contenido de grasa intramuscular y más jugosa.

Freepik / Punyada

Sus propias características las hacen mejores para ciertas cocciones. La pechuga ofrece un sabor más suave y una textura firme, pero requiere cuidado en la cocción para evitar que pierda jugosidad. De esta manera, es la más elegida para ser preparada en cocciones rápidas como a la sartén o en salteados.

La patamuslo tolera mejor cocciones prolongadas como guisos manteniendo una textura tierna y un sabor con más protagonismo.

Ambas opciones son buenas para sumar proteínas a la dieta, por lo que la elección dependerá del tipo de comida que se quiera preparar.

Diferencias en el valor nutricional de cada uno

Al comparar ambas piezas en crudo, cada 100 gramos de pechuga aportarán alrededor de 120 calorías cada 100 gramos, junto con entre 22 y 23 gramos de proteínas y apenas 2,5 a 3 gramos de grasa.

Te puede interesar

Llega el eclipse solar más largo del siglo: el día se convertirá en noche y no se repetirá en más de 151 años

Te puede interesar

El cielo se partirá en dos y bajará la tormenta del año con intensas lluvias por 72 horas con caída de granizo y ráfagas de viento: alerta para estas localidades mexicanas

Por su parte, la patamuslo cada 100 gramos de carne cruda, sin piel y sin hueso, contienen aproximadamente 145 calorías, entre 18 y 19 gramos de proteínas y entre 8 y 9 gramos de grasa.

De esta manera, la tabla nutricional queda de la siguiente manera:

Nutriente (100 g crudos)PechugaPatamuslo
Energía120 kcal145 kcal
Proteínas22–23 g18–19 g
Grasas2,5–3 g8–9 g
Grasas saturadas0,7–0,9 g2–2,5 g
Carbohidratos0 g0 g